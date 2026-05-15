Le Cégep de Sept-Îles aux couleurs du CH

La frénésie autour des Canadiens de Montréal en séries de la LNH continue de gagner du chemin. Le Cégep de Sept-Îles s’affiche aux couleurs bleu-blanc-rouge sur sa façade lumineuse qui orne son entrée.

La façade lumineuse du Cégep de Sept-Îles a été inaugurée au début de 2021. Différentes programmations de couleurs, au gré des événements, permettent d’illuminer l’entrée.

En poste comme technicien en audiovisuel depuis seulement quelques mois, Simon Lavictoire n’a eu qu’à réactiver un des préréglages préparés par son prédécesseur, Benoit Touzel.

Les Canadiens de Montréal pourraient obtenir leur billet pour la finale d’Association Est samedi soir avec une victoire au sixième match face aux Sabres de Buffalo. La Salle Jean-Marc Dion propose d’ailleurs un rassemblement dans ces murs pour cette soirée.

Si la troupe de l’entraîneur Martin St-Louis l’emporte sur les Sabres dans sa série 4 de 7, la troisième ronde face aux Hurricanes de la Caroline s’amorcera soit le 19 mai (si MTL/BUF en six) ou le 21 mai (si MTL/BUF en sept).