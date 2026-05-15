Élections partielles à Port-Cartier : Roger Vignola tente un retour

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:45 AM - 15 mai 2026
Temps de lecture :

Roger Vignola est candidat au siège n° 4 de la Ville de Port-Cartier. Photo courtoisie

Moins de six mois après avoir été voté dans le cadre des élections municipales le 2 novembre 2025, les électeurs de Port-Cartier sont de nouveau appelés aux urnes. Afin d’aider les électeurs à faire leur choix, Le Nord-Côtier a réalisé une entrevue avec chacun des cinq candidats ayant déposé un bulletin de candidature. Il a été question des raisons qui les ont poussés à se présenter et de connaître leurs priorités. Voici l’entrevue avec Roger Vignola.

(VB) Roger Vignola tente de redevenir membre du conseil, afin de poursuivre le travail sur les projets qui lui tiennent à cœur.

Dans le cadre des élections partielles, M. Vignola a déposé sa candidature pour le siège n° 4. De 2021 à 2025, il a été conseiller municipal, mais n’a pas été réélu en novembre dernier. Se décrivant comme un homme voulant être impliqué dans sa communauté, il a décidé de tenter un retour en politique municipale.

Parmi les projets qui lui tiennent à cœur, il y a le développement du quai municipal de Port-Cartier.

« Il faut faire fonctionner au maximum le quai municipal. J’ai travaillé là-dessus et je veux m’assurer que ça continu », dit l’homme qui a une longue expérience dans le domaine maritime.

L’amélioration des infrastructures sportives fait partie de ses priorités. Il cite le projet majeur de réfection de la piscine municipale de Port-Cartier, ainsi que le skatepark. Il s’agit de deux infrastructures qui occupent une place importante pour la jeunesse de Port-Cartier, selon M. Vignola.

La création de logements, la gestion des finances publiques de la municipalité et le déneigement font aussi partie des enjeux clés pour lui.

Le conseil dont Roger Vignola a été membre de 2021 à 2025 est différent de celui qui a été élu en en novembre dernier. Il y a cinq nouveaux membres sur sept. M. Vignola affirme être confiant de pouvoir bien s’intégrer, s’il reçoit la confiance des citoyens.

« Il n’y aura aucun problème. Je suis quelqu’un qui a toujours travaillé en équipe », dit-il.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Environnement

Le Saint-Laurent en état d’alerte

Actualité Sport

Le Cégep de Sept-Îles aux couleurs du CH

Actualité

Des caméras de surveillance dans les parcs de Havre-Saint-Pierre

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Environnement

Le Saint-Laurent en état d’alerte

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Le Cégep de Sept-Îles aux couleurs du CH

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 13 mai 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord