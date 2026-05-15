Élections partielles à Port-Cartier : Roger Vignola tente un retour

Moins de six mois après avoir été voté dans le cadre des élections municipales le 2 novembre 2025, les électeurs de Port-Cartier sont de nouveau appelés aux urnes. Afin d’aider les électeurs à faire leur choix, Le Nord-Côtier a réalisé une entrevue avec chacun des cinq candidats ayant déposé un bulletin de candidature. Il a été question des raisons qui les ont poussés à se présenter et de connaître leurs priorités. Voici l’entrevue avec Roger Vignola.

(VB) Roger Vignola tente de redevenir membre du conseil, afin de poursuivre le travail sur les projets qui lui tiennent à cœur.

Dans le cadre des élections partielles, M. Vignola a déposé sa candidature pour le siège n° 4. De 2021 à 2025, il a été conseiller municipal, mais n’a pas été réélu en novembre dernier. Se décrivant comme un homme voulant être impliqué dans sa communauté, il a décidé de tenter un retour en politique municipale.

Parmi les projets qui lui tiennent à cœur, il y a le développement du quai municipal de Port-Cartier.

« Il faut faire fonctionner au maximum le quai municipal. J’ai travaillé là-dessus et je veux m’assurer que ça continu », dit l’homme qui a une longue expérience dans le domaine maritime.

L’amélioration des infrastructures sportives fait partie de ses priorités. Il cite le projet majeur de réfection de la piscine municipale de Port-Cartier, ainsi que le skatepark. Il s’agit de deux infrastructures qui occupent une place importante pour la jeunesse de Port-Cartier, selon M. Vignola.

La création de logements, la gestion des finances publiques de la municipalité et le déneigement font aussi partie des enjeux clés pour lui.

Le conseil dont Roger Vignola a été membre de 2021 à 2025 est différent de celui qui a été élu en en novembre dernier. Il y a cinq nouveaux membres sur sept. M. Vignola affirme être confiant de pouvoir bien s’intégrer, s’il reçoit la confiance des citoyens.

« Il n’y aura aucun problème. Je suis quelqu’un qui a toujours travaillé en équipe », dit-il.