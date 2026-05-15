Des caméras de surveillance dans les parcs de Havre-Saint-Pierre

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:38 AM - 15 mai 2026
Temps de lecture :

Des caméras seront installées dans deux parcs de Havre-Saint-Pierre, dont le parc Titane. Photo municipalité de Havre-Saint-Pierre

La municipalité de Havre-Saint-Pierre installera des caméras de surveillance dans deux parcs afin de garantir la sécurité des lieux.

Lors de la séance du conseil du 4 mai, les élus ont été questionnés par des citoyens concernant l’installation de caméras de surveillance. Cette question est d’actualité pour plusieurs parents et citoyens, à la suite de l’arrestation de Sylvain Daneault, un homme de 59 ans ayant plusieurs condamnations pour des infractions à caractère sexuel, le 3 mai dernier, alors qu’il se trouvait dans le stationnement du complexe aquatique de Havre-Saint-Pierre.

Le maire de la municipalité, André Thériault, explique que l’installation de caméras était déjà prévue, mais que le récent incident a accéléré le processus. Les appareils de surveillance seront installés au parc Titane et au parc des Générations. 

Les caméras permettront d’assurer la sécurité des utilisateurs, mais aussi, de contrer le vandalisme, selon le maire. Elles devraient être installées d’ici la fin du mois de juin.

Le coût devrait être inférieur à 5 000 $ pour les caméras. Le maire indique que lorsqu’il est question de la sécurité des jeunes de Havre-Saint-Pierre, il ne faut pas voir cela comme une dépense, mais comme un investissement.

« Il ne faut pas négocier avec la sécurité de nos enfants », dit-il.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Québec reconnaît un virage nécessaire vers l’entretien des infrastructures

Actualité Sport

Le patinage artistique et la ringuette ont fait partie de l’histoire de l’aréna Conrad-Parent

Actualité Sport

Les Canadiens à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Québec reconnaît un virage nécessaire vers l’entretien des infrastructures

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Le patinage artistique et la ringuette ont fait partie de l’histoire de l’aréna Conrad-Parent

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 13 mai 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord