Des caméras de surveillance dans les parcs de Havre-Saint-Pierre

La municipalité de Havre-Saint-Pierre installera des caméras de surveillance dans deux parcs afin de garantir la sécurité des lieux.

Lors de la séance du conseil du 4 mai, les élus ont été questionnés par des citoyens concernant l’installation de caméras de surveillance. Cette question est d’actualité pour plusieurs parents et citoyens, à la suite de l’arrestation de Sylvain Daneault, un homme de 59 ans ayant plusieurs condamnations pour des infractions à caractère sexuel, le 3 mai dernier, alors qu’il se trouvait dans le stationnement du complexe aquatique de Havre-Saint-Pierre.

Le maire de la municipalité, André Thériault, explique que l’installation de caméras était déjà prévue, mais que le récent incident a accéléré le processus. Les appareils de surveillance seront installés au parc Titane et au parc des Générations.

Les caméras permettront d’assurer la sécurité des utilisateurs, mais aussi, de contrer le vandalisme, selon le maire. Elles devraient être installées d’ici la fin du mois de juin.

Le coût devrait être inférieur à 5 000 $ pour les caméras. Le maire indique que lorsqu’il est question de la sécurité des jeunes de Havre-Saint-Pierre, il ne faut pas voir cela comme une dépense, mais comme un investissement.

« Il ne faut pas négocier avec la sécurité de nos enfants », dit-il.