Club de golf Sainte-Marguerite : la date d’ouverture entre les mains de Dame Nature

Par Sylvain Turcotte 1:30 PM - 15 mai 2026
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Une vue aérienne du Club de golf Sainte-Marguerite d'une saison antérieure. Photo capture d'écran

Les golfeurs de la région devront patienter encore un peu avant leur première ronde au Club Sainte-Marguerite. Le terrain n’est pas encore tout à fait prêt pour la saison 2026.

La première date annoncée, celle du 23 mai, est repoussée. L’organisation ne veut pas s’avancer immédiatement sur une date officielle pour le début de la saison au Club de golf Sainte-Marguerite.

« Dame Nature est le patron de notre date d’ouverture », a fait savoir, la veille du long congé de la fête des Patriotes, la nouvelle directrice, Véronic Marticotte.

« Notre surintendante (Stacey O’Brien) a procédé à la première tonte des verts hier (14 mai). L’équipe terrain fourmillera dès lundi », a-t-elle ajouté. 

Il y a encore de la neige sur le terrain. Mme Marticotte disait avoir espoir qu’elle fonde cette semaine « pour nous laisser le champ libre lundi ».

« Nous avons besoin d’environ deux semaines pour préparer le terrain. » 

Le personnel du Club Sainte-Marguerite s’active également sur le champ de pratique et l’aménagement du chalet. « Les voiturettes sont sur la charge, et la boutique se fait une beauté », a-t-elle mentionné.

Une corvée importante pour l’amélioration des trappes de sable est prévue le dernier week-end de mai.

Pour la cause

Trois tournois de fondations sont au calendrier dans les premières semaines de la saison 2026. Celui de l’Atanukan (école Manikanetish) a lieu le 5 juin et celui du Husky (école Jean-du-Nord/Manikoutai) le 20 mai.

Quant à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, elle compte sur la participation citoyenne et d’entreprises pour son Omnium, en partenariat avec Alouette, le 8 juillet. Il y aura plus de 200 000 $ en prix à gagner, particulièrement s’il y a des trous d’un coup. 

Sylvain Turcotte

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