Beauce Carnaval annonce sa venue sur la Côte-Nord

La tournée annuelle de Beauce Carnaval s’arrêtera à nouveau sur la Côte-Nord au cours des prochaines semaines. Baie-Comeau sera le premier arrêt et Sept-Îles suivra peu de temps après.

C’est du 28 au 31 mai que les 50 manèges de Beauce Carnaval seront déployés au Centre Manicouagan à Baie-Comeau. Le stationnement arrière des Galeries Montagnaises à Sept-Îles les accueillera ensuite du 3 juin au 7 juin.

En plus des manèges habituels, de nouvelles attractions seront de la partie cette année. Beauce Carnaval a fait l’acquisition de deux nouveaux manèges tout droit venus de la République tchèque et de l’Italie.

« Conçus pour petits et grands, ces manèges familiaux vous offrent une expérience douce, mais pleine de plaisir. Parfaits pour partager des sourires et des rires en famille, ils ajoutent une touche magique à votre été », indique l’entreprise.

La saison 2026 a débuté le 3 mai à Saint-Georges et elle se poursuivra jusqu’au 3 octobre à Saint-Adèle. Fidèle à son habitude, Beauce Carnaval sillonnera le Québec en entier avec ses manèges et il sera présent dans plusieurs événements d’envergure.

Des billets sont disponibles en prévente sur le site Internet de l’entreprise.