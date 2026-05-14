Un feu de forêt de nature humaine à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 9:42 AM - 14 mai 2026
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Les équipes de la SOPFEU ont été appelées à intervenir en début d’après-midi, mercredi, pour un feu de forêt dans le secteur de la Pointe-Noire à Sept-Îles. Selon la porte-parole de l’organisme pour la Côte-Nord, l’incendie est de cause humaine.

C’est vers 13h que la SOPFEU a reçu l’appel le 13 mai. 

Le feu 107, localisé â l’Anse de la Grande Coulée, a touché 1,1 hectare. Il est contenu depuis hier.

” Le travail de maîtrise se poursuit aujourd’hui “, indique la porte-parole de la SOPFEU, Isabelle Gariépy.

Les équipes de la SOFEU n’ont eu qu’à intervenir au sol. 

L’incendie était visible de la ville. 

C’était le second incendie depuis le début de la saison dans le secteur de Sept-Îles. Un autre incendie de petite superficie a été éteint le 9 mai dernier, mentionne Mme Gariépy.

Sylvain Turcotte

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