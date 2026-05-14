Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle : l’organisation manque de bénévoles

À un peu plus de deux semaines d’accueillir près de 1 000 étudiants-artistes et leurs accompagnateurs à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam, l’organisation du Rendez-vous panquébécois (RVPQ) 2026 de Secondaire en spectacle fait face à un défi de taille : les bénévoles.

« La grosse inquiétude, c’est le manque de bénévoles, on va se de dire la vérité », a mentionné, au Journal, Pierre LeBreux, directeur général du comité pour le RVPQ, qui aura lieu du 28 au 31 mai.

L’organisation doit voir au transport des participants rendus sur place, mais aussi, à les nourrir, aller porter des repas, leur offrir les collations et encore plus. « Il en faut un peu partout. Ils font foi de tout à bien des endroits », a-t-il ajouté.

« Pour que tout se passe bien, il faut du jus de bras », a lancé M. LeBreux.

Même s’il est conscient qu’il y a plusieurs activités durant la même période, il espère que les gens, « comme ils l’ont toujours fait, vont lever la main ». Il se dit confiant de la réponse à venir, face à cet appel au recrutement de bénévoles.

L’objectif du comité est de 200 bénévoles pour des plages horaires de quatre heures par personne.

Un formulaire est disponible en ligne via la page Facebook de Secondaire en spectacle. Il est aussi possible de se rendre au bureau d’information touristique de Sept-Îles, ou à la Maison du tourisme pour le compléter.

Outre ce défi de recrutement de bénévoles, Pierre LeBreux souligne que les dossiers vont bien, même s’il reste certaines choses à finaliser.

« Il y a tellement de choses à voir et à penser », a-t-il dit.

La plupart des activités se tiendront dans trois endroits pivots, soit à l’aréna Guy Carbonneau, à la Salle Jean-Marc Dion et au Centre des congrès.

Les étudiants-artistes et leurs accompagnateurs venus de partout au Québec dormiront et mangeront à l’école Jean-du-Nord/Manikoutai.

Au total, ce sont 1 000 jeunes, artistes, techniciens et journalistes-étudiants du secondaire qui seront au Rendez-vous panquébécois.

Le comité organisateur a réussi à boucler la quarantaine de formations. 97 % des formations seront données par des gens de la Côte-Nord (musiciens, peintres, improvisateurs, danseurs…).

« Il y a une belle offre de formations et d’activités. On a du talent chez nous », a souligné le directeur général du comité pour le RVPQ à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam.

Les moments forts de l’événement seront les cérémonies d’ouverture et de fermeture, respectivement le jeudi 28 mai et le samedi 30 mai, cérémonies à saveur autochtone avec notamment la participation de Scott Pien Picard, Ivan Boivin-Flamand et Laurence Jourdain.

Le président d’honneur du Rendez-vous panquébécois 2026, Louis-Jean Cormier, ira d’une chanson lors des cérémonies. L’école de danse Christine Bourque sera aussi de la fête, tout comme Ben et Dan.

Ces deux rendez-vous sont réservés aux participants. Il s’en suivra une soirée festive Black Light pour le premier jour et un beach party pour le second.

Les spectacles des artistes du panquébécois auront lieu le vendredi et le samedi, dans les trois sites (aréna Guy Carbonneau, Salle JMD et Centre des congrès). Les billets sont en vente via la billetterie de la Salle Jean-Marc Dion, au coût de 18 $.

L’aspect Premières Nations sera aussi présent dans les formations, avec l’autrice Naomi Fontaine et Kathleen André pour une initiation à la langue innue.

Les participants auront également droit à un atelier de gestion du stress et de l’anxiété dans un climat de performance.

Côté activités récréotouristiques, il y a entre autres un bain nordique au programme. « Tout est dépendant de la température », a indiqué Pierre LeBreux.

L’organisation veut également montrer les plages à perte de vue, « ce qui fait partie du charme d’ici ».

Ce que souhaite Pierre Lebreux pour ce Rendez-vous panquébécois, c’est que même s’ils ont trouvé ça loin, les participants aient eu du fun « et que ça leur donne envie de revenir un jour ».

Le budget pour l’événement est de 525 000 $. Le directeur s’attend à des retombées importantes pour le milieu septilien.

Ce sera la troisième fois que la Côte-Nord sera l’hôte du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle, après Baie-Comeau en 2011 et Sept-Îles l’année suivante.