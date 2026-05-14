Les Canadiens à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 10:02 PM - 14 mai 2026
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La Salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles se transformera en lieu de rassemblement pour le sixième de match de la série entre les Canadiens et les Sabres.  Photo courtoisie

Le sixième match de la série entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo se vivra à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles. 

La Salle JMD diffusera sur écran géant, samedi, la rencontre qui pourrait permettre à la troupe de Martin St-Louis d’accéder à la finale de l’Association Est.

L’invitation est lancée à la population. L’entrée est gratuite.

L’ouverture des portes se fera à 19h, pour la rencontre qui s’amorcera à 20h. 

Le service de bar de la Salle Jean-Marc Dion sera disponible. 

Sylvain Turcotte

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