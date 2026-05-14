Les Canadiens à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles

Le sixième match de la série entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo se vivra à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles.

La Salle JMD diffusera sur écran géant, samedi, la rencontre qui pourrait permettre à la troupe de Martin St-Louis d’accéder à la finale de l’Association Est.

L’invitation est lancée à la population. L’entrée est gratuite.

L’ouverture des portes se fera à 19h, pour la rencontre qui s’amorcera à 20h.

Le service de bar de la Salle Jean-Marc Dion sera disponible.