Le CISSS devient Santé Québec Côte-Nord 

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 14 mai 2026
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Le CISSS Côte-Nord change de nom pour devenir Santé Québec Côte-Nord. Photo iStock

Santé Québec laisse tomber les appellations CISSS et CUISSS (Centres intégrés de santé et de services sociaux ou Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux) pour une formule uniforme à tous : Santé Québec, suivi du nom du territoire. 

Le 15 juin, le CISSS de la Côte-Nord deviendra donc Santé Québec Côte-Nord. 

« Ces changements sont nécessaires pour répondre aux modifications apportées par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux », indique la direction des relations médias chez Santé Québec.

Les CISSS et les CIUSSS, ainsi que les établissements non fusionnés en 2015, ont été intégrés au sein de Santé Québec pour former une seule entité juridique, depuis le 1er décembre 2024. 

« Les appellations de ces établissements territoriaux, soit CISSS et CIUSSS, doivent donc être modifiées pour refléter la nouvelle réalité juridique des établissements concernés », ajoute Santé Québec. 

Selon l’organisation, les usagers du réseau « pourront désormais se reconnaître dans des appellations uniformes » partout au Québec. 

Santé Québec ne donne pas de détails pour l’instant concernant des changements possibles du côté administratif au CISSS de la Côte-Nord. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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