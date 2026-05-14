La MRC de Sept-Rivières souligne l’audace des entreprises

La deuxième édition de l’événement Oser réussir, organisé par la MRC de Sept-Rivières, avait lieu mercredi, au Centre des congrès de Sept-Îles. Le succès de plus de 35 entrepreneurs a été souligné.

« Nous souhaitons souligner les efforts que font les entreprises et les entrepreneurs pour démarrer et réussir leurs projets d’affaires », soutient Luc Morency, directeur du soutien aux entreprises à la MRC. « On accompagne des entreprises à toutes les phases de développement, que ce soit le démarrage, l’expansion, la modernisation, les finances et aussi pour le transfert et la relève. Faire connaître nos services est aussi un des objectifs de notre événement, qu’on souhaite refaire chaque année. »

Parmi les entreprises dont le succès a été souligné lors de l’événement, on retrouve entres autres Katak, Signalisation MR, le Salon Nord-Quilles, Métal 7, Élan Stratégies et communications, le Marché Napoléon et la coopérative les Norkotières.

M. Morency rappelle que les services de son équipe peuvent aussi être utilisés pour l’élaboration de dossiers et de plans d’affaires, et que, grâce à un financement du gouvernement du Québec renouvelé pour trois ans, c’est deux ressources qui sont disponibles pour fournir de l’aide technique aux entreprises.

La MRC fournit de plus des programmes d’aide financière et peut ainsi octroyer des subventions pouvant s’élever à 52 000 $ et des prêts pouvant s’élever à 250 000 $ par l’entremise du Fonds local d’investissement (FLI), du Fonds local de solidarité (FLS), du Programme de soutien à l’entrepreneuriat (SE) et du Fonds régions et ruralités (FRR).

En 2025, le département de soutien aux entreprises de la MRC de Sept-Rivières a accompagné 126 entreprises, octroyé plus de 2 M$ en aide financière et réalisé près de 300 interventions auprès d’entrepreneurs de la région. L’organisation offre gratuitement des services de consultations, d’aide à la rédaction de plan d’affaires et peut aussi financer des projets d’entreprises à l’aide de subventions ou de prêts.

Parmi les 126 entreprises accompagnées, 59 étaient des nouvelles entreprises en phase de démarrage et de prédémarrage. C’est 61 emplois qui ont été créés et 111 qui ont été maintenus grâce au soutien de l’équipe du développement économique de la MRC. Bien que la région soit reconnue pour son tissu industriel, c’est plus de 58 % des 126 entreprises qui opèrent dans le commerce de détail, le service aux individus, l’agroalimentaire ou la restauration.

La nécessité d’innover encore mentionnée

Selon M. Morency, l’entrepreneuriat va bien dans Sept Rivières.

« Notre taux de perte au niveau des prêts est très faible, environ 3 %, ce qui est encourageant. Nos entreprises continuent de développer même malgré les incertitudes, et on observe un faible taux de fermeture. »

Questionné sur les plus récentes statistiques diffusées par le conseil de l’innovation et Espace PME Côte-Nord, qui soulignait qu’une entreprise sur deux ne ressent pas le besoin d’innover et qu’une entreprise sur quatre craint pour sa survie, il observe qu’un des défis actuels se situe au niveau de la transformation numérique et l’automatisation.

« Souvent, les entreprises de la région ont des carnets de commandes pleins, ce qui fait qu’il manque de temps pour innover. »

Toutefois, pour le préfet de la MRC de Sept-Rivières et maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, il reste primordial de reconnaître l’audace des entrepreneurs de la région.

« Le développement et la diversification de notre économie locale sont essentiels à la prospérité de notre milieu. Chaque entreprise contribue à la création d’emplois, à l’innovation et au renforcement du tissu économique et social de notre région. »