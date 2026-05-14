Élections partielles à Port-Cartier : Jessica Vigneault-Chiasson à l’écoute des citoyens

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:45 AM - 14 mai 2026
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Jessica Vigneault-Chiasson est candidate au siège #4 au conseil municipal de Port-Cartier. Photo courtoisie

Moins de six mois après avoir été voté dans le cadre des élections municipales le 2 novembre 2025, les électeurs de Port-Cartier sont de nouveau appelés aux urnes. Afin d’aider les électeurs à faire leur choix, Le Nord-Côtier a réalisé une entrevue avec chacun des cinq candidats ayant déposé un bulletin de candidature. Il a été question des raisons qui les ont poussés à se présenter et de connaître leurs priorités. Voici l’entrevue avec Jessica Vigneault-Chiasson.

(VB) Voulant être à l’écoute des citoyens et contribuer au développement de sa communauté, Jessica Vigneault-Chiasson se lance en politique municipale.

« Il vaut mieux s’impliquer et faire du mieux qu’on peut, plutôt que simplement rester là à se plaindre et attendre que les choses se fassent toute seule », indique la native de Port-Cartier et résidente du secteur Pentecôte.

Elle a déposé sa candidature pour le poste de conseillère municipale au siège #4. Il s’agit d’une suite logique à ses nombreuses implications dans la communauté. Elle fait notamment partie du comité de l’école École Dominique-Savio, ainsi que du comité citoyen de Rivière-Pentecôte.

Malgré son lien fort avec Pentecôte, elle précise qu’elle n’est pas une candidate qui travaillera uniquement pour ce secteur, mais bien pour l’ensemble des citoyens de Port-Cartier.

Sa priorité, si elle est élue conseillère municipale, sera d’être à l’écoute des citoyens.

« La raison pourquoi je me présente, ce n’est pas pour des intérêts personnels ou des choses que je veux. Moi, je suis là pour être à l’écoute des gens et surtout, faire avancer ce que le monde de Port-Cartier veut », dit-elle.

Elle souhaite donc prendre en compte l’opinion et les critiques des citoyens, afin de trouver des solutions.

« Le monde se plaint que les choses n’avancent pas. Moi, je veux aller au bout de ça et voir où ça bloque pour ensuite voir s’il y a une solution », dit-elle.

Elle a aussi pour objectif de travailler à rendre Port-Cartier plus attractive pour de nouveaux résidents et des touristes.

« On a un territoire qui est super riche et qui a mille et une possibilités, mais qui est sous-exploité », affirme Mme Jessica Vigneault-Chiasson, à propos du potentiel touristique et récréatif de Port-Cartier.

Connaissant déjà certains membres du conseil et suivant l’actualité municipale, elle est confiante que si elle est élue, elle pourra bien s’intégrer avec les autres élus municipaux.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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