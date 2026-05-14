Des seringues et des condoms souillés sur la promenade du Vieux-Quai

Des seringues, des condoms et même une trousse naloxone ont été retrouvés par des citoyens sur la promenade du Vieux-Quai, à Sept-Îles, fin avril.

Selon le maire, l’endroit est un site où il arrive que des personnes en situation d’itinérance se rendent pour consommer. À la suite de plaintes de citoyens au moment de la fonte des neiges, la Municipalité est intervenue pour nettoyer l’endroit et s’assurer que le tout soit sécuritaire.

Benoit Méthot affirme que la Ville collabore avec le Rond-Point et l’Équipe mixte d’intervention — policiers et intervenants communautaires (EMIPIC) de la Sûreté du Québec pour travailler sur cet enjeu, qui touche tout le Québec.

Il mentionne qu’il y aura une grande vigilance à la promenade du Vieux-Quai, que ce soit par les surveillants de la municipalité ou de la Sûreté du Québec.

« On a demandé d’intervenir quand on voit quelque chose. On est conscient que ça ne règle pas le problème d’itinérance ou de consommation, mais on ne peut pas tolérer cela dans un site comme le Vieux-Quai où il y a des familles, des jeunes et des touristes », dit M. Méthot.

Des condoms ont été retrouvés dans le secteur des cabanes sur la promenade du Vieux-Quai. Photo courtoisie

En hausse sur la Côte-Nord

L’itinérance est de plus en plus visible dans les régions et la Côte-Nord n’y échappe pas. Selon le plus récent dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible, datant de 2025, dont les données ont été publiées en avril dernier, le phénomène est en hausse. Le nombre de personnes en situation d’itinérance sur la Côte-Nord est de 155. Il s’agit d’une hausse de 65,1 % par rapport au précédent dénombrement qui a eu lieu en 2022.

Cette hausse de la visibilité de l’itinérance, notamment avec la présence de seringues dans un lieu public comme le Vieux-Quai, ne surprend pas la co-directrice, Marie-Ève Normand.

« C’est vraiment la réalité », dit-elle.

Le coût de la vie élevé à Sept-Îles peut expliquer une partie du phénomène de l’itinérance, selon Mme Normand. Elle cite l’étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques qui démontre que Sept-Îles est l’endroit où le revenu viable nécessaire est le plus élevé parmi sept villes au Québec.

Le Rond-Point a augmenté ses services pour les personnes en situation d’itinérance de Sept-Îles et de Port-Cartier, dans les dernières années. L’une des principales initiatives a été l’installation d’une halte-chaleur dans les deux municipalités. Bien qu’il soit encore trop tôt pour un bilan complet, il y a eu de nombreux utilisateurs, confirme Mme Normand.