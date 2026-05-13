Steve Tremblay arrêté pendant les perquisitions à Longue-Rive

Par Johannie Gaudreault 5:13 PM - 13 mai 2026
Temps de lecture :

Plusieurs résidences ont été perquisitionnées à Longue-Rive le 13 mai. Photo Johannie Gaudreault

La vaste opération policière qui s’est déroulée sur la rue Principale à Longue-Rive le 13 mai en matinée a mené à l’arrestation de Steve Tremblay, 61 ans. Le Longue-Rivois est bien connu des policiers et n’en est pas à ses premiers méfaits.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a confirmé l’arrestation de l’homme à Radio-Canada en début d’après-midi. Celui-ci fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont de possession d’une arme prohibée. D’autres chefs d’accusation pourraient être déposées dans les prochains jours.

Steve Tremblay a comparu au palais de justice de Baie-Comeau un peu plus tard dans la journée. Le récalcitrant n’en est pas à ses premières frasques avec la justice. Il a été arrêté en 2005 et reconnu coupable de complot, trafic de stupéfiants et gangstérisme en 2009.

En 2019, soit quelques années après sa sortie de prison, le cinquantenaire a de nouveau fait face à la justice pour recel et trafic de stupéfiants. 

Rappelons que cette vaste opération policière visant le trafic de stupéfiants et la violence armée a mobilisé 70 policiers. Elle a été menée par l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA).

Selon la Sûreté du Québec, l’opération « cible une organisation liée aux North Savage Gang (NSG) œuvrant dans le trafic de drogues et impliquée dans les violences armées ».

Le NSG serait dirigé par All Boivin, le fugitif le plus recherché au pays. L’organisation criminelle se serait brouillée avec le BFM. Les deux groupes seraient en conflit avec les Hells Angels dans l’est du Québec pour le contrôle de la vente de stupéfiants.

Au moment d’écrire ces lignes, la Sûreté du Québec n’a toujours pas confirmé les arrestations en lien avec cette affaire. Elle rendra son bilan des perquisitions demain.

70 policiers frappent un réseau associé aux North Savage Gang à Longue-Rive

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Politique Port-Cartier

Élections partielles à Port-Cartier : Louis-Philippe Jean mise sur son expérience

Actualité Faits divers

70 policiers frappent un réseau associé aux North Savage Gang à Longue-Rive

Actualité Culturel

Le Réseau d’été du ROSEQ reprend la route et s’arrête sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Politique Port-Cartier

Élections partielles à Port-Cartier : Louis-Philippe Jean mise sur son expérience

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité Faits divers

70 policiers frappent un réseau associé aux North Savage Gang à Longue-Rive

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 13 mai 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord