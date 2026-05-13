Steve Tremblay arrêté pendant les perquisitions à Longue-Rive

La vaste opération policière qui s’est déroulée sur la rue Principale à Longue-Rive le 13 mai en matinée a mené à l’arrestation de Steve Tremblay, 61 ans. Le Longue-Rivois est bien connu des policiers et n’en est pas à ses premiers méfaits.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a confirmé l’arrestation de l’homme à Radio-Canada en début d’après-midi. Celui-ci fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont de possession d’une arme prohibée. D’autres chefs d’accusation pourraient être déposées dans les prochains jours.

Steve Tremblay a comparu au palais de justice de Baie-Comeau un peu plus tard dans la journée. Le récalcitrant n’en est pas à ses premières frasques avec la justice. Il a été arrêté en 2005 et reconnu coupable de complot, trafic de stupéfiants et gangstérisme en 2009.

En 2019, soit quelques années après sa sortie de prison, le cinquantenaire a de nouveau fait face à la justice pour recel et trafic de stupéfiants.

Rappelons que cette vaste opération policière visant le trafic de stupéfiants et la violence armée a mobilisé 70 policiers. Elle a été menée par l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA).

Selon la Sûreté du Québec, l’opération « cible une organisation liée aux North Savage Gang (NSG) œuvrant dans le trafic de drogues et impliquée dans les violences armées ».

Le NSG serait dirigé par All Boivin, le fugitif le plus recherché au pays. L’organisation criminelle se serait brouillée avec le BFM. Les deux groupes seraient en conflit avec les Hells Angels dans l’est du Québec pour le contrôle de la vente de stupéfiants.

Au moment d’écrire ces lignes, la Sûreté du Québec n’a toujours pas confirmé les arrestations en lien avec cette affaire. Elle rendra son bilan des perquisitions demain.