L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles en Alberta

Par Sylvain Turcotte 5:45 PM - 13 mai 2026
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Les Septiliennes Jenny Cummings, Caroline Lévesque et Julie Roy feront équipe en kata au Championnat canadien ISKF. Photo courtoisie

L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles sera bien représenté au Championnat canadien ISKF qui s’ouvre le 14 mai, à Calgary.

Médaillées d’or du Championnat provincial qui avait lieu à Sept-Îles le 18 avril, Jenny Cummings, Caroline Lévesque et Julie Roy représenteront Équipe Québec pour la compétition par équipe de kata.

Les trois femmes seront aussi sur les tatamis pour le volet combat individuel.

Le directeur technique de l’Institut, Marco Coulombe, fera aussi le voyage vers l’Alberta. Gradé de niveau international comme arbitre, il officiera lors du Championnat canadien qui se terminera le 18 mai.

Quant à Eliam Carrier, il sera lui aussi en Alberta, mais à Edmonton, pour le Championnat national junior. 

” Par son attitude, son engagement et son parcours, Eliam est également une véritable source d’inspiration pour nos jeunes — et moins jeunes — membres du dojo “, d’écrire l’Institut sur ses réseaux sociaux.

Eliam Carrier. Photo courtoisie

Sylvain Turcotte

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