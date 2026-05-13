70 policiers frappent un réseau associé aux North Savage Gang à Longue-Rive

Une importante opération policière visant le trafic de stupéfiants et la violence armée est en cours à Longue-Rive. Environ 70 policiers participent aux perquisitions ciblant une organisation associée aux North Savage Gang (NSG), un groupe impliqué dans le crime organisé au Québec.

L’opération est menée par l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), composée notamment de membres de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service de police de la Ville de Montréal, de l’Agence des services frontaliers du Canada et du Service de police de la Ville de Québec.

Les policiers collaborent également avec l’Escouade nationale de répression du crime organisé Québec, l’Escouade régionale mixte Saguenay et la Division des enquêtes MRC de la Côte-Nord.

Selon les autorités, l’enquête à l’origine de cette opération a débuté en avril dernier. La majorité des perquisitions visent des résidences ainsi que leurs dépendances situées à Longue-Rive.

Les policiers mobilisés sont principalement des enquêteurs, mais l’opération implique aussi le groupe tactique d’intervention, des maîtres-chiens et des techniciens en identité judiciaire de la SQ.

Dans le communiqué transmis aux médias, les corps policiers indiquent que l’opération « cible une organisation liée aux North Savage Gang (NSG) œuvrant dans le trafic de drogues et impliquée dans les violences armées ».

Les policiers ont plusieurs mandats de perquisition en main. Photo Johannie Gaudreault

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la stratégie CENTAURE, une initiative provinciale visant à assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec.

La Sûreté du Québec précise que cette stratégie permet aux différents corps policiers partenaires de coordonner leurs efforts afin de cibler « à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu ».

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être transmise à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-2763.