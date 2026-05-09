Un incendie maîtrisé à Portneuf-sur-Mer

Par Anne-Sophie Paquet-T. 6:35 PM - 9 mai 2026
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Les services d’urgence sont intervenus samedi en fin d’après-midi sur la rue Principale à Portneuf-sur-Mer à la suite d’un incendie.  Photo courtoisie

Un incendie est survenu samedi en fin d’après-midi sur la rue Principale à Portneuf-sur-Mer. Les pompiers sont rapidement intervenus afin de maîtriser le brasier.

Selon la sergente aux communications de la Sûreté du Québec, Élisabeth Marquis, les policiers ont été appelés en assistance au service incendie vers 17 h.

Le chef aux services incendies de Forestville, Martin Bouchard, a indiqué au Manic que l’incendie touchait « un incendie de broussaille » situé du côté de la mer précisant que les pompiers étaient actuellement en œuvre pour l’éteindre. 

Le bâtiment touché n’était pas une résidence. Martin Bouchard précise toutefois qu’au début de l’intervention, certaines résidences situées à proximité ont pu être menacées par les flammes.

« Le vent s’est ouvert vers la mer, donc il n’y a pas de danger », a-t-il ajouté.

Aucune personne n’aurait été blessée selon les porte-parole. 

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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