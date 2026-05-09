Un déjeuner gratuit au profit de l’organisme de Sept-Îles Autour d’elles 

Par Sylvain Turcotte 7:45 AM - 9 mai 2026
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La 3e édition du Déjeuner des agents de la paix a lieu le dimanche 10 mai, journée de la fête des Mères. Photo Facebook Autour d'elles

Sur contribution volontaire, le déjeuner vous sera servi le dimanche 10 mai. L’événement au Resto-Bar Chez Omer est au profit de l’organisme Autour d’elles, la maison d’aide et d’hébergement de Sept-Îles.

Le Déjeuner des agents de la paix, orchestré notamment par les policiers de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam, les constables spéciaux et autres agents de la paix, sera offert de 9h à 13h.

L’événement en sera à une troisième édition ce dimanche 10 mai, journée de la fête des Mères.

L’an dernier, le Déjeuner des agents de la paix avait permis d’amasser 9 800 $, grâce aux commanditaires et à la contribution des gens.

Les montants récoltés servent à l’organisme Autour d’elles pour venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale, avec ou sans enfants.

Sylvain Turcotte

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