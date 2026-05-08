Menace de tuerie dans une école de Port-Cartier : Yoan Derosby veut de l’aide

L’homme qui a menacé de tuerie le Centre éducatif L’Abri de Port-Cartier pour une deuxième en fois en février 2025 dit vouloir changer. Incarcéré depuis, Yoan Derosby saura dans un peu plus de deux mois combien de temps il lui restera encore à passer derrière les barreaux.

Le Port-Cartois de 24 ans était de retour devant la justice vendredi alors qu’avaient lieu les représentations sur la peine.

En février dernier, il avait été arrêté pour avoir proféré des menaces de tuer le personnel d’une école secondaire et d’avoir eu en sa possession de la poudre pyrotechnique dans un dessein dangereux. Il avait face aux mêmes accusations en 2022, écopant alors de 18 mois de prison.

Yoan Derosby, les mains menottées, s’est adressé au tribunal et aux gens présents en salle de cour le vendredi 8 mai.

« Oui j’ai récidivé. Oui j’ai voulu faire du mal. Je suis écœuré de me sentir comme ça. J’ai besoin d’aide. Cette fois-ci, je suis prêt à faire ce qu’il faut. Je suis perdu depuis la mort de mes parents », a-t-il témoigné, en pleurs.

À sa sortie de détention, Yoan Derosby aimerait que des affiches de son visage se retrouvent notamment dans les dépanneurs afin que les gens voient qu’il ne peut se procurer des produits pyrotechniques.

En octobre dernier, l’individu avait présenté un plaidoyer de culpabilité pour certains chefs,

En lien avec les événements de février 2025, Yoan Derosby avait également brisé des conditions qui lui avaient été imposées à la suite d’une première condamnation pour des gestes similaires en 2022.

Fédéral ? Provincial ?

Dans ses représentations sur la peine, Me Ariane Gasse-Lapierre, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), a indiqué à la juge Vicky Lapierre qu’elle réclamait une sentence totale de cinq ans d’emprisonnement (moins la détention préventive), à purger au fédéral en raison de la durée.

Me Gasse-Lapierre s’appuie sur la gravité des gestes et sur le fait qu’il s’agit d’une récidive pour des infractions similaires

« Il n’y a pas eu de changements significatifs depuis 2022. La première peine misait sur la réhabilitation et ça ne semble pas avoir porté fruit. Ça démontre un manque de responsabilisation », a-t-elle exposé à la juge.

« On se retrouve en 2026 de nouveau devant un tribunal pour les infractions qui sont pratiquement les mêmes, avec le même plan, avec la même clientèle ciblée, qui est l’école secondaire de Port-Cartier.

Je pense que là, il doit y avoir un message de dissuasion adressé à M. Yoan Derosby pour le dissuader de recommencer, mais également dénoncer son comportement et dissuader quiconque qui voudrait s’adonner à une fabrication d’explosifs dans le but de mettre un plan en vigueur », a mentionné aux médias présents, Me Gasse Lapierre.

Si Yoan Derosby devait écoper d’une peine dans un centre de détention provincial, l’avocate de la Couronne veut qu’il soit imposé une ordonnance particulière d’une durée de 10 à 20 ans en vertu de l’article 109 par rapport à une interdiction de posséder et acquérir des armes et explosifs. Il pourrait aussi être interdit à l’accusé de se trouver à proximité du CEL’A.

« Son chemin de réhabilitation est nuageux et il représente un danger de récidive », a-t-elle laissé entendre au tribunal.

Du côté de la défense, Me Steeve Beaupré demande une peine variant entre 18 et 21 mois pour ce qu’il reste à purger à son client. Une sentence qui se poursuivrait donc en détention provinciale.

L’avocat de Yoan Derosby a parlé des confessions de son client émis dans le rapport présententiel alors que Yoan Derosby évoque son passé, victime d’intimidation, sa haine envers le milieu scolaire et qu’il a retrouvé sa mère morte en 2022.

L’avocat a aussi indiqué que l’homme maintenant âgé de 24 ans avait essuyé que des refus pour aller en thérapie en raison de ses antécédents judiciaires.

La juge Vicky Lapierre fera connaître la peine le 28 juillet prochain.