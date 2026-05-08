Manicouagan : des entraves à prévoir en raison du nettoyage des ponts

Par Karianne Nepton-Philippe 10:18 AM - 8 mai 2026
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Le nettoyage et balayage des routes se poursuivent tout le mois de mai sur la 138 et la 389. Photo Karianne Nepton-Philippe

Tout le mois de mai, le ministère des Transports et de la Mobilité durable procède au nettoyage et balayage des ponts. Dans la Manicouagan, il y aura une entrave le 13 mai sur le pont Émile-Laurence (Manic-1). 

Jusqu’au 29 mai, il se peut que la circulation se fasse alternance entre 7 h 30 et 16 h 30. 

Dans la Manicouagan, les travaux se situent sur la route 138, entre Ragueneau et Franquelin, et sur la route 389, entre l’avenue du Labrador et le pont de la rivière Anita (km 211). 

Notons que les entraves peuvent être modifiées ou annulées. Pour avoir les informations à jour, il est possible de consulter Québec 511

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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