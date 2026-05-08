Manicouagan : des entraves à prévoir en raison du nettoyage des ponts

Tout le mois de mai, le ministère des Transports et de la Mobilité durable procède au nettoyage et balayage des ponts. Dans la Manicouagan, il y aura une entrave le 13 mai sur le pont Émile-Laurence (Manic-1).

Jusqu’au 29 mai, il se peut que la circulation se fasse alternance entre 7 h 30 et 16 h 30.

Dans la Manicouagan, les travaux se situent sur la route 138, entre Ragueneau et Franquelin, et sur la route 389, entre l’avenue du Labrador et le pont de la rivière Anita (km 211).

Notons que les entraves peuvent être modifiées ou annulées. Pour avoir les informations à jour, il est possible de consulter Québec 511.