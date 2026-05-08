Des mesures de surveillance mises en place aux entrées de Pessamit

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Par Roseline Pelletier 1:09 PM - 8 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Les deux entrées de la communauté innue de Pessamit seront surveillées par des agents et des caméras. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Le Conseil des Innus de Pessamit a annoncé le 8 mai l’ajout d’agents de sécurité ainsi que de caméras de surveillance aux entrées de son territoire.

Ces équipes de surveillance sont entrées en poste aux deux entrées de Pessamit depuis ce midi. Ils collaborent étroitement avec la Sécurité publique de Pessamit.

Des travaux sont en cours pour l’installation des caméras de sécurité. 

L’objectif, selon le conseil de bande, est de faciliter les interventions en cas d’incident ou de situation d’urgence, en plus de contribuer à l’instauration d’un climat sécuritaire et respectueux pour tous les membres de la communauté. « Ces mesures visent le bien-être collectif », est-il indiqué.

Certains membres se sont prononcés sous la publication Facebook du Conseil des Innus de Pessamit et se sont montrés favorables à cette nouvelle.

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