Une somme record pour le Grand McDon à Sept-Îles et Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 4:39 PM - 7 mai 2026
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L'édition 2026 du Grand McDon dans les restaurants McDonald's de Sept-Îles et Port-Cartier a permis une récolte de 23 964$. Photo courtoisie

Il y avait des files aux McDonald’s de Sept-Îles et de Port-Cartier le 6 mai tant au service au volant qu’à l’intérieur du restaurant. C’était jour du Grand McDon. La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles profitera directement du succès de l’édition 2026 alors qu’une somme record de 23 964 $ a été amassée. 

Ce montant record pour la 32e édition du Grand McDon profitera au département de pédiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles. L’ancienne marque, datant de l’an dernier, était de 20 240 $.

Depuis 2012, les dons qui ont été remis à l’organisme se chiffrent à un peu plus de 121 000 $.

« Depuis mon arrivée à Sept-Îles, il a toujours été très important pour moi de m’impliquer auprès de la communauté et de redonner aux organismes de la région. C’est un immense plaisir aujourd’hui de pouvoir soutenir de nouveau la mission de la Fondation grâce à ce don pour le département de pédiatrie », a exprimé M. Jean-Simon Ross, franchisé McDonald’s pour Sept-Îles et Port-Cartier.

La Fondation ne peut que remercier M. Ross pour son geste généreux ainsi que le personnel, les bénévoles et tous les clients qui ont permis de faire de cette journée un franc succès.

« Nous sommes très reconnaissants de la générosité et du dévouement de M. Ross envers notre mission », souligne Guy Couture, directeur général de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.

Les sommes récoltées permettent à la Fondation d’offrir à la population régionale de nombreux soins et services de proximité.

Sylvain Turcotte

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