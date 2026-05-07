Tennis Junior Sept-Îles amorce un nouveau chapitre

La poussière retombée, Tennis Junior Sept-Îles s’apprête à rebondir en vue d’un été chargé de nouveautés et d’activités sur ses nouvelles installations.

« Tennis Junior Sept-Îles amorce sa saison 2026 avec une énergie renouvelée, de grandes ambitions et plusieurs nouveautés qui marquent un véritable tournant dans l’histoire du club », de dire l’organisation.

Parmi ses nouveautés, un déménagement de ses terrains derrière le Centre socio-récréatif vers ceux du parc Bruno-Pauletto à l’arrière de l’école Manikoutai.

Rappelons qu’en août dernier, Tennis Junior Sept-Îles s’était vivement opposé au projet de construction du futur hôtel de ville sur le site derrière le Centre socio-récréatif.

Quelques mois plus tard, l’organisation du tennis parle d’entamer un nouveau chapitre emballant auprès des jeunes athlètes de la Côte-Nord.

« Après plus de quatre décennies sur son site précédent, Tennis Junior Sept-Îles tourne une page importante de son histoire pour s’installer dans un environnement mieux adapté à ses besoins actuels et au développement de ses programmes », de dire sa présidente, Eve Goulet.

Été chargé

Tennis Junior Sept-Îles voit donc la saison 2026 sous le signe de la croissance, de l’accessibilité et du plaisir de jouer.

L’offre tennistique sera bonifiée pour les jeunes, en plus d’un encadrement renforcé.

Il y aura la mise en place d’une nouvelle ligue Espoir, favorisant la progression des jeunes dans un contexte de jeu réel et une ligue pour maîtres (15 ans et plus) pour élargir la pratique du tennis et créer plus d’occasions de jeu dans la communauté.

En plus d’accueillir cet été la Tournée Sports Experts (date à déterminer) pour une séance gratuite encadrée par des entraîneurs certifiés, Tennis Junior Sept-Îles recevra Simon Légaré pour dispenser la formation sur le système FRAPPE. Cette formation certifiée à ses entraîneurs se déroulera du 29 au 31 mai.

M. Légaré, entraîneur certifié niveau 3 comptant plus de 35 ans d’expérience, est l’une des sommités au Canada en matière de tennis progressif autant pour les enfants que pour les adultes.

« Cette initiative permettra d’actualiser l’offre de cours du club, de l’aligner sur les standards les plus élevés et de réduire l’écart de services entre les régions et les grands centres », mentionne Mme Goulet.

Tennis Junior Sept-Îles lancera sa saison avec une journée portes ouvertes le 17 mai (si pluie, remise au 23 mai) au parc Bruno-Pauletto. Il sera possible de s’inscrire pour les activités de la saison estivale.