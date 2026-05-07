Réunion à Sept-Îles : la précarité des retraités inquiète la FTQ 

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Par Manuel Paradis 11:59 AM - 7 mai 2026
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40 % de la population québécoise de 65 ans et plus reçoivent le Supplément de revenu garanti. Photo Pixabay

La préparation à la retraite des travailleuses et des travailleurs était à l’ordre du jour d’une rencontre du fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) à Sept-Îles.

Afin d’être mieux outillés pour agir concrètement, les responsables locaux nord-côtiers du Fonds de solidarité de la FTQ se sont réunis le 6 mai 2026 à l’Hôtel Sept-Îles, pour discuter de préparation à la retraite et de l’actualité économique et financière.

Représentant le Fonds de solidarité FTQ dans les milieux de travail, leur mandat est de sensibiliser leurs collègues à l’épargne-retraite. Plus de 40 responsables locaux évoluent dans différents milieux de travail de la Côte-Nord, et c’est plus d’une vingtaine qui étaient réunies à Sept-Îles pour cette journée de formation.

« L’insécurité financière à la retraite touche encore trop de Québécoises et de Québécois, comme en témoigne le recours au Supplément de revenu garanti », déplore Isabelle Renaud, première vice-présidente au Marché de l’épargne au Fonds de solidarité FTQ.

« C’est presque 40 % de la population québécoise de 65 ans et plus qui bénéficie de ce programme fédéral pour les personnes âgées avec de plus faibles revenus, le troisième plus haut taux provincial au Canada. »

ÉducÉpargne, un organisme à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l’importance de développer et de maintenir de bonnes habitudes d’épargne, publiait ce printemps un sondage réalisé en collaboration avec Léger.

L’objectif du sondage était, entre autres, de mieux comprendre les comportements et les préoccupations des Québécoises et des Québécois de 18 à 34 ans. On y apprend que le coût élevé de la vie, des revenus insuffisants et la priorisation du remboursement des dettes sont considérés comme les principaux obstacles à l’épargne.

Des écarts importants

De plus, des différences importantes entre les hommes et les femmes ont été relevées. En particulier, le sondage permet de conclure que 65 % des femmes rapportent avoir de la difficulté à épargner contre 50 % des hommes, et que celles-ci sont moins satisfaites de leur niveau d’épargne (45 % chez les femmes contre 61 % des hommes).

« Nous nous attendions à quelques différences entre les hommes et les femmes, mais jamais à de tels écarts, surtout en 2026 pour les personnes de cette tranche d’âge. Nous pensons souvent que l’équité est atteinte en matière de finances personnelles, mais il faut croire qu’il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire », a affirmé Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente du conseil d’administration d’ÉducÉpargne.

« Sachant que les femmes arrivent généralement à la retraite avec 30 % moins d’épargne-retraite que les hommes, ÉducÉpargne continuera ses efforts pour réduire ces écarts et permettre au plus grand nombre de femmes de profiter pleinement d’une santé financière durable », ajoute Mme Bachand.

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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