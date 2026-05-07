Première représentation réussie pour le Requiem de guérison à Baie-Comeau

La première représentation de la tournée du Requiem de Guérison de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) a eu lieu le 6 mai à l’église Sainte-Amélie de Baie-Comeau.

Le spectacle commence avec la 4e symphonie de Gustav Mahler. Le chef d’orchestre Benoit Gauthier décrit ce morceau comme un voyage dans l’imaginaire enfantin. La soliste de Pessamit Elisabeth St-Gelais a fait son entrée pour le dernier mouvement de la symphonie.

La deuxième partie du spectacle présente le Requiem de guérison. Cette œuvre, composée par Alexis Vollant, marie l’innu-aimun et le français. Le compositeur originaire de Pessamit a recueilli des témoignages, des extraits de médias et des prières innues pour mettre en lumière les traumatismes qu’ont causés les pensionnats autochtones au Canada.

Le tout dans une finalité de réconciliation et de guérison. La puissante voix de la soprano Elisabeth St-Gelais se mariait avec justesse à celle des choristes, puis aux notes de l’orchestre, pour créer quelque chose de poignant et touchant.

De plus, le décor grandiose de l’église Sainte-Amélie n’a fait qu’embellir ce moment particulier.

Le public a montré un grand intérêt pour le spectacle. Nombreux étaient ceux qui fermaient les yeux pour mieux ressentir chaque note. Les artistes ont eu droit à un tonnerre d’applaudissements pendant leur salut.

Trois autres dates sont à venir : le 7 mai à Pessamit, le 8 mai à Maliotenam et le 9 mai aux Bergeronnes.

Notons que ce n’est pas la première fois que le Requiem de guérison d’Alexis Volant fait entendre sa mélodie au grand public. La pièce avait déjà été interprétée par l’OSCN au Centre des arts à Baie-Comeau, en avril 2025.

Toutefois pour qu’une œuvre comme celle-ci puisse tourner à plusieurs endroits différents sur une courte période, il est nécessaire de réduire le nombre de musiciens et d’instruments. La formation adaptée est appelée un orchestre de chambre.