Guy Porlier : le maestro au grand chœur !

Par Edmond Sauvé 9:22 AM - 7 mai 2026
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Les Choristes du Nord lors de leur concert de fin d'année en 2024. Guy Porlier est au centre. Photo Marielle Vanasse

L’enseignant de musique Guy Porlier dirigera les Choristes du Nord, une chorale de 80 chanteurs, lors de son concert de fin d’année les 9 et 10 mai prochains. Le Nord-Côtier s’est entretenu avec lui.

« Depuis que j’enseigne la musique, j’ai toujours rêvé d’avoir autant de choristes sur scène », raconte le musicien avec un tressaillement dans la voix.

Lorsqu’il fonde les Choristes du Nord en 2019, il ne compte que sur une vingtaine de membres.

Quelques années plus tard, il est fébrile à l’idée de voir son projet éclore et de se produire sur scène.

« Quatre-vingts voix est le chiffre magique pour arriver à faire les harmonies vocales que je crée », relate-t-il.

Car s’il dirige son chœur amateur deux fois par semaine, il consacre également beaucoup de temps à l’arrangement de pièces musicales. Cette année, le programme qu’il a préparé est des plus variés. Les amateurs de musique classique seront ravis par des pièces comme sa mouture de Carmina Burana et les plus jeunes seront séduits par les choix plus contemporains comme son arrangement de Believer d’Imagine Dragons.

« Il y en a pour tous les goûts », affirme Porlier.

Une carrière dédiée à la musique

Originaire de Sept-Îles, Guy Porlier quitte sa ville natale pour faire des études collégiales en musique à Montréal. Il décroche rapidement des contrats de musicien et commence à enseigner le chant.

Après s’être produit dans plusieurs comédies musicales à Québec, Guy Porlier décide de se réinstaller sur la Côte-Nord en 2017. Il donne, depuis, des cours de technique vocale aux écoles de musique de Sept-Îles et de Port-Cartier. Une partie des Choristes du Nord est recrutée à même ses élèves.

Une opportunité unique de se produire

L’enseignant de musique n’a pas peur d’envoyer ses choristes amateurs sous les feux de la rampe.

« Mes chanteurs sont des passionnés de musique », relate Porlier. « Je suis fier de leur donner une chance de chanter devant un public, ce que j’ai pris plaisir à faire toute ma vie ».

Son travail d’enseignant se poursuit donc au-delà de l’école de musique, et il n’hésite pas à récompenser les plus méritants par des parties en solo. 

Le concert de fin d’année des Choristes du Nord à la salle Jean-Marc Dion aura lieu le 9 mai à 19 h 30 et le 10 mai à 14 h. 

Edmond Sauvé

Médecin de famille, ailier gauche redoutable, passionné de littérature, de plein air et d'histoire, Edmond Sauvé repousse les limites du nombre d’heures dans une journée.... Lire la suite

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