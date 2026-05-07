Pont sur le Saguenay : « C’est normal d’avoir des préoccupations », dit la Coalition Union 138

La Coalition Union 138 réagit à un mémoire rédigé par une citoyenne de Tadoussac remettant en doute le projet de construction d’un pont sur le Saguenay. Convaincu des avantages d’un pont, le porte-parole de la Coalition, Guillaume Tremblay, mentionne : « C’est normal d’avoir des préoccupations. »

« On n’est pas surpris de voir qu’il peut y avoir des gens qui se posent des questions et qui sont préoccupés par un projet de cette envergure », mentionne-t-il.

Rappelons que Nathalie Maynard, du Comité citoyens du secteur de Tadoussac, soulève plusieurs préoccupations concernant le projet dans un mémoire intitulé Analyse des risques critiques du projet de pont sur le Saguenay — entre urgence hydrique et aberration financière.

« Oui, il y a un large consensus sur la Côte-Nord pour ce projet. […] Beaucoup de gens adhèrent à l’idée d’un pont, mais un projet aussi gros que celui-là ne peut pas faire l’unanimité », ajoute M. Tremblay.

Ce dernier comprend les questionnements de la citoyenne, qui s’inquiète notamment des répercussions environnementales et touristiques.

Le porte-parole explique que les éléments soulevés par Mme Maynard sont des éléments qui seront étudiés en temps et lieu, dans le processus normal du projet, s’il y en a un.

Si le projet va de l’avant, il y aura des consultations où tout sera analysé, comme avec le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

L’étude d’opportunité, qui a été présentée l’an dernier aux différents comités comme la Coalition Union 138, démontrait les avantages d’un pont par rapport aux questions financières et de sécurité routière.

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