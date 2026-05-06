Un incendie mineur au Château Baie-Comeau 

Par Karianne Nepton-Philippe 9:26 AM - 6 mai 2026
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Un incendie s'est déclenché au Château Baie-Comeau. Photo courtoisie

Un feu s’est déclenché au deuxième étage du Château Baie-Comeau le 6 mai au matin. Il n’y a aucun blessé. 

Ce sont les informations confirmées par le service des communications de la Ville de Baie-Comeau.

Les pompiers et les responsables de la résidence ont rapidement évacué les résidents du deuxième étage pour les mettre en sécurité. 

La Ville indique qu’un autobus a été appelé sur place en cas d’évacuation générale. Cela n’a pas été nécessaire. 

Au moment d’écrire ces lignes, le feu est contrôlé. Il est toutefois trop tôt pour connaitre la source de cet incendie ni l’étendue des dégâts. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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