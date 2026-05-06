Tadoussac : Chez Mathilde figure toujours dans le Guide Michelin

Par Johannie Gaudreault 1:05 PM - 6 mai 2026
Temps de lecture :

Le chef et copropriétaire, Jean-Sébastien Sicard, et Myreille Perron, copropriétaire, du restaurant Chez Mathilde de Tadoussac. Photo Julien Choquette

Seul restaurant de la Côte-Nord à figurer dans le prestigieux Guide Michelin, Chez Mathilde, à Tadoussac, conserve sa recommandation et confirme son statut de vitrine gastronomique régionale.

Le restaurant Chez Mathilde, établi à Tadoussac, poursuit sa lancée sur la scène culinaire internationale en conservant sa recommandation dans le Guide Michelin. L’établissement demeure ainsi le seul de la grande région de la Côte-Nord à être sélectionné par cette référence mondiale de la gastronomie.

Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité d’un travail amorcé il y a près de deux décennies par les copropriétaires, qui ont fait le pari de mettre en valeur les produits locaux et les artisans derrière ceux-ci. 

« Voilà une très grande réussite pour l’équipe de Chez Mathilde ainsi que pour la région de la Côte-Nord, qu’on s’efforce de magnifier depuis 19 ans. C’est une victoire autant pour nous que pour les pêcheurs, les cueilleurs et les éleveurs de la région d’être sélectionnés dans ce prestigieux guide de la gastronomie mondiale », souligne le chef copropriétaire, Jean-Sébastien Sicard.

Dans les assiettes de Chez Mathilde, on goûte la forêt et la mer de la Côte-Nord. Photo courtoisie

Dans sa plus récente sélection, le Guide Michelin met en lumière l’ancrage territorial du restaurant et la richesse du terroir nord-côtier. 

« Un menu est consacré aux produits terrestres (légumes du potager, plantes forestières, gibier), l’autre dédié au Saint-Laurent (crabe des neiges, thon rouge, homard, flétan). Les assaisonnements sont simples et bien équilibrés, laissant toute leur place à la saveur des ingrédients », peut-on lire dans le Guide Micheline à propos du restaurant tadoussacien.

Ouvert de façon saisonnière durant la période estivale, Chez Mathilde s’est forgé une réputation qui dépasse désormais les frontières régionales.

Cette nouvelle confirmation du Guide Michelin vient non seulement saluer le travail de l’équipe en cuisine et en salle, mais aussi celui de toute une chaîne d’acteurs locaux qui contribuent à faire rayonner la gastronomie nord-côtière.

Chez Mathilde dans le Guide Michelin : une distinction qui se savoure

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Enfin du réseau à Rivière-au-Tonnerre

Actualité Premières Nations

«Un retard inacceptable» à combler pour la sécurité des femmes autochtones

Actualité Sport

Le Husky Cheerleading de Jean-du-Nord/Manikoutai en prestation à la maison

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Enfin du réseau à Rivière-au-Tonnerre

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité Premières Nations

«Un retard inacceptable» à combler pour la sécurité des femmes autochtones

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 8 mai 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Fête des mères 2026

Se termine le 8 mai 2026 Participer