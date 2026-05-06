Plan Climat : adaptation et atténuation dans la mire à la MRC de Sept-Rivières

La MRC de Sept-Rivières élaborera son premier Plan Climat afin de répondre aux défis inhérents aux changements climatiques, selon les particularités propres à chacune des municipalités, et avec l’appui des experts du territoire: vous!

Mais qu’est-ce qu’un Plan Climat ? Selon le guide d’élaboration proposé par le Gouvernement du Québec, il s’agit d’un « document de planification d’actions de lutte contre les changements climatiques, sur un horizon de temps défini, priorisées à la suite d’une démarche d’adaptation (appréciation et traitement des risques), d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre et d’une évaluation du potentiel de réduction des émissions. Énonce des objectifs d’adaptation et une cible de réduction d’émissions de GES, en fonction de la période visée. »

Toutes les MRC du Québec adhèrent à la démarche, participative, qui s’appuie sur deux grandes stratégies : l’adaptation et l’atténuation.

La première a pour but de « limiter les impacts négatifs des changements climatiques sur nos collectivités et à tirer profit des occasions qui en découlent » tandis que la seconde travaille sur la réduction à la source des émissions de gaz à effet de serre (GES).

« À Sept-Îles et Port-Cartier, nous sommes directement confrontés aux changements climatiques, tels que l’érosion et la submersion côtière ou encore les feux de forêts, qui nous ont fortement marqués en 2023. Ces phénomènes ont des impacts sur nos infrastructures, notre littoral, en forêt et sur notre population. Ce plan nous permettra non seulement de mieux nous adapter, mais aussi de chercher du financement pour jouer un rôle actif dans la transition climatique », indique le maire de Sept-Îles et préfet de la MRC, Benoit Méthot.

Le Plan climat permettra notamment notamment de répertorier les principaux risques climatiques pour le territoire et de mettre en œuvre des mesures d’adaptation pour protéger les communautés, les infrastructures, les services municipaux. Une cible de réduction des GES pour la région sera établie, ainsi qu’une série d’actions pour y parvenir. La mobilisation citoyenne est incluse d’emblée dans l’élaboration du Plan Climat.

Environnement Côte-Nord appuiera la MRC dans la démarche. Citoyens, organisations et entreprises sont conviés à participer à l’élaboration du plan.

« La population sera invitée à participer à des sondages et pourra partager ses idées en tout temps. Les équipes municipales et des experts participeront à des consultations techniques », conclut Émilie Bourassa, chargée de dossiers chez Environnement Côte-Nord.

Intéressé ? Rejoignez la plateforme de consultation publique de la MRC de Sept-Rivières ici. Un premier sondage est d’ailleurs en ligne.