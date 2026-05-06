Les derniers gagnants de la saison au Club de curling de Sept-Îles
L’équipe gagnante du Tournoi de fermeture du Club de curling de Sept-Îles, Léon Méthot, Jean-Pierre Lanteigne, Chantal Landry et Denis Beauregard, accompagnés de Nathalie Lévesque, codirectrice des tournois. Photo courtoisie
Les balais sont rangés. Les pierres aussi. La saison est terminée sur les glaces du Club de curling de Sept-Îles. Les activités du calendrier 2025-2026 ont pris fin avec le Tournoi de fermeture.
C’est du 20 au 24 avril que s’est déroulé le dernier rendez-vous de la saison. Minerai de Fer Québec était associé à ce tournoi pour une première fois.
Treize équipes, pour cinquante-deux joueurs, étaient de la partie. Sept d’entre eux étaient nouveaux.
L’organisation de Club de curling de Sept-Îles a également fait connaître les gagnants de chacune de ses six équipes.
Les voici :
Lundi soir – Participation/Commanditaire Lauremat : Luc Maloney, Noël Malouin, Carl Allard et Jean-François Vollant
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