Les derniers gagnants de la saison au Club de curling de Sept-Îles

Les balais sont rangés. Les pierres aussi. La saison est terminée sur les glaces du Club de curling de Sept-Îles. Les activités du calendrier 2025-2026 ont pris fin avec le Tournoi de fermeture.

C’est du 20 au 24 avril que s’est déroulé le dernier rendez-vous de la saison. Minerai de Fer Québec était associé à ce tournoi pour une première fois.

Treize équipes, pour cinquante-deux joueurs, étaient de la partie. Sept d’entre eux étaient nouveaux.

La formation gagnante, couronnée au pourcentage des points du tournoi, est celle de Jean-Pierre Lanteigne, Denis Beauregard, Chantale Landry et Léon Méthot avec 208,89 %.

L’organisation de Club de curling de Sept-Îles a également fait connaître les gagnants de chacune de ses six équipes.

Les voici :

Lundi soir – Participation/Commanditaire Lauremat : Luc Maloney, Noël Malouin, Carl Allard et Jean-François Vollant

Mardi après-midi – Semi-compétition : Michel Lachance, Émilien Skelling, Annette Aucoeur et Réjean Lebel

Mardi soir – Intermédaire/Commanditaire Sept-Îles Honda : Yanick Michaud, Nadia Tremblay, Simon Rioux et Jean-Philippe Élias

Mercredi après-midi – Aînés : Omer Roussy, Gilles Touzel, Louise Desharnais et Françoise Plourde

Mercredi soir – Participation/Commanditaire CKAU : Yanick Michaud, Nadia Tremblay, Jean-Claude Lévesque et Eliane Duchesne

Jeudi soir – Compétition/Commanditaire Alouette : Yanick Michaud, Maxime Hébert, Luc Vollant et Nadia Tremblay (équipe commanditée par Vitrerie Norcristal)