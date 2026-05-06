Le Husky Cheerleading de Jean-du-Nord/Manikoutai en prestation à la maison

Par Sylvain Turcotte 9:30 AM - 6 mai 2026
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Le Husky Cheerleading de Jean-du-Nord/Manikoutai offrira une prestation ce mercredi 6 mai. Photo courtoisie

Il y a les Canadiens qui sont en action ce soir, mais il y a aussi le Husky. La troupe de cheerleading de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles ira d’une prestation devant public. 

À quelques jours de prendre part au Kicks Graduation à Québec, rendez-vous qui a lieu du 8 au 11 mai à Québec, le Husky Cheerleading tient une pratique, qui fera d’office de spectacle, ce mercredi 6 mai.

L’événement a lieu au gymnase de l’école Jean-du-Nord. L’ouverture des portes des gradins se fait à 19 h 30. 

Cette prestation permettra aux athlètes d’accroître leur capacité à soutenir la pression en vue du jour J, mais aussi de remercier leurs commanditaires pour la saison 2025-206. 

Rappelons qu’en mars, la troupe avait remporté une médaille de bronze lors d’une compétition provinciale à Trois-Rivières. 

Sylvain Turcotte

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