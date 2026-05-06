Enfin du réseau à Rivière-au-Tonnerre

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:45 AM - 6 mai 2026
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TELUS vient de mettre en service un nouveau site cellulaire à Rivière-au-Tonnerre. Sur la photo, une tour cellulaire de Telus en Basse-Côte-Nord. Photo courtoisie

Le réseau cellulaire continue de s’améliorer le long de la route 138 en Minganie, avec la mise en service d’une nouvelle tour cellulaire.

Telus confirme la mise en service d’un nouveau site cellulaire à Rivière-au-Tonnerre, en date du 20 avril. Dans les prochaines semaines, le site subira une phase de tests et de validation, pour assurer son intégration au réseau et veiller à ce qu’il fonctionne pleinement.

« Cet emplacement en bordure de mer, avec peu d’obstacles géographiques, permettra de desservir un vaste territoire de la région », indique par écrit Camille Finnegan, conseillère en communications pour Telus.

L’amélioration du réseau cellulaire dans la région était demandée par les élus depuis de nombreuses années, afin d’améliorer la sécurité routière le long de la route 138 et favoriser le développement économique.

L’annonce de la mise en service d’une nouvelle tour cellulaire à Rivière-au-Tonnerre est accueillie très positivement par le maire de ce village, Benoit de Mulder. Il souligne qu’après l’annonce de la fermeture du comptoir de Desjardins à Rivière-au-Tonnerre, il est bien d’avoir une nouvelle positive.

Le maire indique qu’il est désormais beaucoup plus facile de rejoindre les gens. Il s’agit d’une amélioration qui a un impact dans la vie quotidienne des résidents.

« Maintenant, on a une capacité [cellulaire] qui est similaire à ce qu’il y a partout ailleurs sur le territoire québécois. C’est un service essentiel », dit le maire de Rivière-de-Tonnerre.

Il constate également que les notifications et les SMS se rendent beaucoup plus facilement sur les cellulaires.

D’autres sites

Dans la dernière année, des tours cellulaires se sont ajoutés dans la Minganie. En août 2025, un premier site à Rivière-au-Tonnerre avait été mis en service et un autre est opérationnel depuis janvier 2025, à Aguanish.

D’autres mises en service de tour cellulaire sont prévues par Telus. Un autre site à Longue-Pointe-de-Mingan (près de Rivière-Saint-Jean) viendra bonifier la couverture à l’est de Rivière-au-Tonnerre, au cours des prochaines semaines, confirme l’entreprise de télécommunications.

« Ces déploiements s’inscrivent dans nos efforts continus pour améliorer la connectivité dans les régions éloignées du Québec », indique Mme Finnegan. 

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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