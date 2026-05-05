Port-Cartier : le barrage des Pionniers représente « un danger réel », rappelle la Ville

Le secteur du barrage des Pionniers représente « un danger réel », rappelle mardi la Ville de Port-Cartier, qui s’inquiète de la présence de jeunes sur le site pourtant interdit d’accès.

Le barrage des Pionniers est la source d’eau potable de la majorité des 6 500 citoyens de Port-Cartier. L’infrastructure construite en 1950 est problématique depuis plusieurs années et doit faire l’objet d’une importante réfection.

En 2021, on apprenait notamment qu’il n’était pas conforme aux normes de l’Association canadienne des barrages.

À ce jour, les démarches se poursuivent dans ce dossier. Le barrage fait l’objet d’un suivi et d’analyses depuis plusieurs années, « afin d’assurer sa conformité et sa pérennité », indique la Ville.

« On n’est pas juste dans une petite mise à niveau pour régler les petits problèmes isolés, c’est vraiment pour une réfection complète », a fait savoir Élodie Parent, conseillère aux communications à la Ville de Port-Cartier.

Une solution conforme aux normes en vigueur reste à définir.

« Ce sera un projet quand même d’envergure, mais c’est sûr qu’il est encore trop tôt pour se prononcer (…) mais ça va venir dans les prochains mois, semaines », a-t-elle affirmé. « L’équipe travaille sur ce projet-là, à s’assurer qu’il soit complètement rénové. »

Les accès au site du barrage des Pionniers à Port-Cartier sont fermés. La Ville a ajouté de l’affichage dans les derniers jours. Photo courtoisie

Accès interdit

La Ville de Port-Cartier assure que le dossier est traité « de façon prioritaire en matière de sécurité civile ».

Elle invite les parents à sensibiliser leurs enfants et rappelle à l’ensemble de la population l’importance de ne pas accéder au site sous aucun prétexte. C’est un signalement de la Maison des jeunes qui à l’origine de ce message de rappel de la municipalité.

Le week-end dernier, la présence de jeunes sur place a inquiété l’organisme. Des pêcheurs ont aussi déjà fréquenté les lieux.

Au cours des derniers jours, l’affichage d’interdiction d’accès a été optimisé.

Les accès au site du barrage des Pionniers à Port-Cartier sont fermés. La Ville a ajouté de l’affichage dans les derniers jours. Photo courtoisie

« La Ville tient à réitérer que ce secteur représente un danger réel. Des affiches d’interdiction sont installées sur place et les accès sont fermés afin de limiter l’entrée au site », souligne la Ville de Port-Cartier.