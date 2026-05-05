L’Escale musicale de la Ville de Sept-Îles à la recherche d’artistes

La Ville de Sept-Îles a lancé mardi l’appel de propositions pour la saison 2026 de l’Escale musicale. Les artistes peuvent soumettre leurs candidatures en ligne, jusqu’au 26 mai.

La programmation 2026 de l’Escale musicale s’étalera du 25 juin au 2 août. Chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche de la saison estivale, des artistes locaux proposeront des prestations sous la tente jaune. Ces spectacles sont offerts gratuitement à la population.

Les artistes en arts de la scène, et plus particulièrement les musiciens et les chanteurs, sont invités à remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site web de la Ville de Sept-Îles dans la section Loisirs et culture/Événements et festivals.

En plus de la programmation régulière de l’Escale musicale, la Ville de Sept-Îles recherche des artistes pour animer les 5@7 festifs et les 14 @16 country, qui se dérouleront sur la terrasse urbaine et le long de la promenade, durant le Vieux-Quai en fête, une nouveauté pour célébrer le 75e anniversaire de la Ville de Sept-Îles.

La programmation complète de l’Escale musicale 2026 sera dévoilée en juin.