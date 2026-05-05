Les Canadiens sont invités à répondre au recensement de 2026

Par Johannie Gaudreault 11:15 AM - 5 mai 2026
Temps de lecture :

Le bâtiment de Statistique Canada photographié à Ottawa le mercredi 3 juillet 2019. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick

Les Canadiens ont environ une semaine pour remplir le dernier recensement du gouvernement fédéral.

Statistique Canada indique que les ménages et les exploitations agricoles recevront bientôt par la poste des lettres contenant des instructions sur la manière de remplir les questionnaires avant le jour du recensement, le 12 mai.

La Loi sur la statistique fédérale stipule qu’un recensement doit être organisé tous les cinq ans et que tous les ménages et exploitants agricoles du Canada doivent y participer.

La loi prévoit qu’un défaut de participation au recensement peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 500 $.

Le dernier recensement a eu lieu en 2021 et a permis de recueillir des données sur la population, notamment l’âge, le sexe, l’état civil, la structure familiale et les types de logement, ainsi que des statistiques telles que le revenu, l’origine ethnoculturelle et religieuse, et le niveau d’éducation.

Statistique Canada précise que les résultats sont confidentiels et servent à planifier les services gouvernementaux liés à l’emploi, à l’éducation, aux transports publics et aux soins de santé.

«Depuis plus d’un siècle, les Canadiens et les Canadiennes s’appuient sur le recensement pour comprendre l’évolution de notre pays au fil du temps», a déclaré André Loranger, statisticien en chef du Canada, dans un communiqué publié lundi.

«Une fois de plus, nous invitons tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement.»

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

L’Escale musicale de la Ville de Sept-Îles à la recherche d’artistes

Actualité Port-Cartier

Le temps presse pour la réfection de la piscine municipale de Port-Cartier

Actualité Société

Serpent de roches d’Hugo Jobin : la dernière étape avant le record Guinness

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Culturel

L’Escale musicale de la Ville de Sept-Îles à la recherche d’artistes

Consulter la nouvelle
Actualité Port-Cartier

Le temps presse pour la réfection de la piscine municipale de Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 8 mai 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Fête des mères 2026

Se termine le 8 mai 2026 Participer