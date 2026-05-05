Le temps presse pour la réfection de la piscine municipale de Port-Cartier

La Ville de Port-Cartier veut aller de l’avant avec son projet de réfection de la piscine municipale, une infrastructure qui arrive aujourd’hui en fin de vie utile.

Construite en 1978, la piscine présente des enjeux de vétusté et de sécurité. Par exemple, en 2025, l’infrastructure sportive avait été inaccessible pendant trois mois, en raison d’un bris.

« On est rendu à un point où la sécurité devient un enjeu quotidien. Les installations vieillissent, les matériaux s’usent. On fait tout pour maintenir le service, mais on sait qu’il faut aller plus loin », explique Guylaine Banville, responsable aquatique à la Ville de Port-Cartier, également impliquée auprès de la Société de sauvetage du Québec.

Pour remédier à la situation, la Ville travaille depuis plusieurs années sur projet qui vise la transformation de l’installation actuelle en un complexe aquatique moderne, sécuritaire et adapté aux réalités d’aujourd’hui.

Il comprendra une réfection complète de la piscine, l’ajout d’un vestiaire universel et l’ajout d’un deuxième bassin récréatif. Une vidéo d’architecture sera dévoilée au cours des prochaines semaines, afin de présenter concrètement la vision du futur complexe aquatique.

« Ce projet est le fruit d’un travail rigoureux mené au cours des dernières années. Nous disposons aujourd’hui d’analyses et de plans solides qui nous permettent d’aller de l’avant avec confiance », affirme le directeur général de la Ville, Nicolas Mayrand.

Financement

L’enjeu clé pour que le projet se réalise reste le financement. Au cours des dernières années, la municipalité a essuyé deux refus, lors de demandes de subvention auprès du gouvernement.

La Ville déposera bientôt une demande de financement, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Il pourrait être admissible à une aide pouvant atteindre 66,3 %. Le coût du projet avoisinait les 15 M$ en 2024.

Infrastructure majeure

La piscine municipale est le plateau sportif le plus utilisé à Port-Cartier, avec près de 21 500 visites annuellement et elle est accessible quatre saisons sur quatre. Elle est utilisée par des citoyens de tous âges, des écoles, des organismes, des clubs sportifs et des intervenants du milieu de la santé.

« La piscine municipale, c’est bien plus qu’un équipement sportif. C’est un lieu d’apprentissage, de rassemblement et de bien-être pour toute notre communauté. Aujourd’hui, nous avons la responsabilité d’assurer sa pérennité et de répondre aux besoins actuels et futurs de notre population », souligne la mairesse, Danielle Beaupré.

Appel aux témoignages

Dans le cadre de ce projet d’agrandissement, la Ville veut impliquer les citoyens. Elle souhaite documenter et mettre en valeur l’importance de la piscine municipale à travers les expériences et les réalités vécues par sa population. Citoyens, organismes, partenaires et usagers sont ainsi invités à partager leur témoignage afin de contribuer à démontrer le rôle essentiel de cette infrastructure dans la communauté.

« Nous voulons que ce projet se construise avec notre milieu. Les témoignages des citoyens, des familles et des organisations qui utilisent la piscine au quotidien sont au cœur de cette démarche. Ils permettent d’illustrer concrètement pourquoi cet équipement est indispensable », affirme la mairesse.

Les personnes intéressées peuvent en apprendre davantage et déposer leur témoignage en ligne.