Le syndicat des technologues d’Hydro-Québec annonce une grève le 14 mai

Lia Lévesque

Un des grands syndicats chez Hydro-Québec vient de transmettre un avis de grève pour le 14 mai à minuit.

Il s’agit du syndicat qui représente les 2700 technologues, une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) affilié à la FTQ.

La grève prendra la forme d’un refus de faire des heures supplémentaires.

Le litige porte sur la flexibilité attendue des travailleurs, de même que le recours à la sous-traitance. Les négociations durent depuis plus de deux ans.

Les parties sont soumises aux dispositions du Code du travail sur les services essentiels. Si la grève venait à être déclenchée, le Tribunal administratif du travail devrait donc se prononcer à savoir si les services essentiels proposés sont suffisants pour ne pas nuire à la santé et à la sécurité publique.