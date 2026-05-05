Club de golf Sainte-Marguerite : du sang neuf, mais pas de pro

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 5 mai 2026
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Véronic Marticotte assumera la direction administrative du Club de golf Sainte-Marguerite. Photo courtoisie

Une nouvelle saison se prépare au Club de golf Sainte-Marguerite, marquée par l’arrivée de sang neuf à la direction, qui a de grandes ambitions pour sortir la tête de l’eau l’organisation.

Il y a un an, le président du club, Daniel Mongeau, parlait d’un avenir menacé. 

« On craint encore pour le club », a dit M. Mongeau, en entrevue avec le Journal, la semaine dernière. 

L’organisation est en bonne santé financière, mais c’est son terrain qui laisse fortement à désirer. Et elle ne peut dépenser 5 M$.

Daniel Mongeau demeure toutefois positif d’arriver à le sauver.

Plusieurs démarches sont en cours pour améliorer les installations. Le conseil d’administration a déjà la confirmation de la contribution du Port de Sept-Îles pour 250 000 $ sur cinq ans.

Il est en attente pour la MRC de Sept-Rivières, la Société du Plan Nord, la SFP Pointe-Noire, ArcelorMittal et ITUM.

On parle d’un projet de 1,5 M$ pour l’irrigation du terrain, le creusage d’un lac et la station de pompage.

« Ça ne pousse pu [le gazon]. L’eau, c’est la vie », a dit le président. « Les verts, on peut les travailler. » 

En assemblée générale spéciale le dernier week-end d’avril, la quarantaine de membres présents a accepté que l’extérieur du chalet du club soit rénové, un projet de 350 000 $. Aluminerie Alouette soutiendra financièrement l’amélioration de la terrasse.

Une nouvelle direction

Après des intérims à la direction l’an passé, le CA a trouvé sa nouvelle personne à la direction administrative, à défaut d’un pro directeur général.  

Daniel Mongeau a eu un coup de cœur pour la personnalité de Véronic Marticotte, qu’il avait pressenti d’abord pour gérer la boutique.

Elle prendra plutôt le rôle de directrice administratrice. Elle est en poste depuis le 13 avril.

« J’ai tout fait ce que ça demandait, mais pas en même temps », a lancé celle qui a occupé des fonctions de direction dans le milieu théâtrale et dans l’événementiel.

Elle compte se servir de ses aptitudes de gestion et relationnelles pour faire sa place dans le monde du golf, un domaine qui lui est peu familier.

Véronic Marticotte a d’ailleurs comme livre de chevet Le golf pour les nuls pour parfaire son apprentissage. Elle a toutefois eu le président à son jeu, à propos d’un albatros.

Elle apprendra également en se joignant à une équipe de la ligue féminine du vendredi, qui compte une soixantaine de participantes.

« Je vais apprendre à connaître le terrain, le marcher, le comprendre », a-t-elle dit.

Mme Marticotte se dit bien entourée, avec des gens qualifiés qui lui permettront d’assimiler plus rapidement.

Elle entend y aller une bouchée à la fois et se rappeler qu’elle ne peut pas tout savoir en même temps. « Ce sera un été formateur, de grande humilité. »

« C’est vertigineux, mais dans un cadre sécurisant », a-t-elle assuré.

Il n’y a pas qu’elle de nouvelle dans l’équipe. Sylvain Mercier assurera la gérance de la boutique et Stacey O’Brien occupera le poste clé de surintendante.

« Tout passe par le terrain. Je pense que tout le monde va apprendre à la découvrir. Elle a plein d’idées », a mentionné M. Mongeau, au sujet de Mme O’Brien. 

Questionné sur le recrutement d’un pro, le président a indiqué que le CA du Club de golf Sainte-Marguerite a tenté tant bien que mal d’en trouver, mais sans succès.

« On a essayé six mois », a-t-il dit. 

Sylvain Turcotte

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