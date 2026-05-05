Club de golf Sainte-Marguerite : à quand le coup d’envoi ?

Quand les adeptes de golf pourront-ils frapper la petite balle blanche au Club Sainte-Marguerite pour la saison 2026 ? Si tout se passe bien, malgré la neige laissée par l’hiver, la saison devrait s’ouvrir vers le 23 mai.

C’est aussi à cette même date estimée que le champ de pratique, qui sera rafraichie pour les zones de frappe, devrait être disponible.

Une opération de déneigement réalisée début avril permet aux verts de prendre du soleil.

Une corvée de nettoyage est à venir et du travail sera aussi fait dans les trappes de sable.

Par ailleurs, en date du 25 avril, le Club de golf Sainte-Marguerite comptait 120 membres. Normalement, c’est autour de 220 à cette même période, « mais on n’a plus d’incitatifs à l’abonnement tôt [retrait du rabais] », mentionne le président Daniel Mongeau. Il garde tout de même comme cap l’objectif de 290 à 300 membres.

Les golfeurs auront d’ailleurs droit à une « saison bien garnie de tournois sociaux et de ceux du club », souligne la nouvelle directrice administrative, Véronic Marticotte.

Le tournoi d’ouverture est prévu pour le 13 juin. Un nouveau tournoi compétition s’ajoute, un cinquième à l’offre qui était en place. Il se jouera sur deux jours en équipe de deux. Il aura lieu en juillet. Une autre compétition est aussi dans les plans pour cet été.

Le calendrier des événements est disponible sur le site Internet revampé du Club de golf Sainte-Marguerite.

Au voleur !

(ST) Le Club de golf Sainte-Marguerite veut contrer le vol des départs dont il est victime depuis quelques années.

Des golfeurs se stationnement le long de la rue de l’Église, près de l’entrée de la rue Thom, en fin d’après-midi, et se pointent directement au trou #17 pour y aller de leur ronde.

« Ils jouent gratis tout l’été », s’insurge le président du club, Daniel Mongeau.

Pour palier à ces vols, l’organisation ajoutera un panneau 4×4 indiquant : Soyez avisés que si vous n’êtes pas membre, il y aura un avertissement avec photos, et, en cas de deuxième offense, une plainte à la Sûreté du Québec sera faite.

« J’ai vérifié nos droits », assure M. Mongeau.

De plus, pour assurer le bon déroulement sur le terrain, la direction du club remet l’annonce des départs à l’extérieur avec l’ajout de marshal.