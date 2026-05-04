Vents et marées : une première audience devant le Tribunal administratif du logement

C’est le 28 avril qu’a eu lieu la première audition devant le Tribunal administratif du logement pour les 30 demandeurs qui résident à Vents et marées.

Ils demandent que soit réouvert dès maintenant le service de cuisine qui était inclus dans leurs baux et dont ils sont privés depuis près de trois mois.

Selon Ghislaine Langelier, fille d’une résidente et porte-parole du regroupement, le juge devrait rendre sa décision dans le dossier dans environ deux semaines.

Le regroupement de résidents a aussi déposé une demande en dommages et intérêt, celle-ci sera jugée plus tard.

12 000 $ pour offrir des repas

La chorale l’Amicale en chanson de la FADOQ de Sept-Îles a tenu le 19 avril le Goûté chantant, un spectacle-bénéfice au Centre des congrès de Sept-Îles. L’événement permettra de produire 23 repas aux 44 résidents de Vents et marées.

La chorale L’Amicale en chanson de la FADOQ de Sept-Îles lors du Goûté chantant du 19 avril dernier. Photo courtoisie

Depuis le 1er février, les 44 aînés de la résidence Vents et marées à Sept-Îles sont dépourvus du service de cafétéria qui était auparavant inclus dans leur bail. Ils doivent s’organiser eux-mêmes pour leurs repas. Rappelons que leurs logements ne sont pas équipés pour cuisiner des repas chauds. Les résidents doivent donc se tourner vers des solutions de prêt à manger, comme la popote roulante.

Pour Michelle Lévesque, instigatrice du projet et directrice de la chorale de l’âge d’or, le but n’était pas uniquement d’offrir des repas chauds aux résidents.

« C’est dans le but aussi qu’ils puissent de nouveau socialiser dans la salle à dîner, parce qu’ils ont accès à la salle à dîner, mais ils n’ont plus de rencontres pour des repas », déplore Michelle Lévesque.

L’événement a été présenté à guichet fermé. 400 personnes y ont assisté.

L’Amicale en chanson s’est associé au chef Billy Tanguay, co-propriétaire du restaurant Le Bavard et l’Ivrogne, ainsi que du Marché Mel et Lau. Le chef, qui n’en est pas à sa première implication dans ce dossier, cuisinera les 23 repas qui seront offerts aux résidents.

Les repas seront distribués sur une période de quelques semaines, selon un calendrier établi en collaboration avec un comité formé de résidents de Vents et marées.