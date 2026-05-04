Remorquage Robert de Sept-Îles coupable d’infractions à la Loi sur la protection du consommateur

L’entreprise Remorquage Robert a plaidé coupable à des infractions pour avoir recyclé des véhicules sans avoir les permis nécessaires.

L’entreprise du boulevard Laure a plaidé coupable le 3 novembre dernier, a fait savoir l’Office de la protection du consommateur, lundi.

Elle devra payer une amende de 6000 $.

« L’Office lui reprochait d’avoir agi comme un recycleur de véhicules routiers sans détenir le permis requis par la loi », explique-t-on.

Les infractions ont été commises en mai et en juillet 2021.

C’est l’Office de la protection du consommateur qui a la responsabilité d’émettre et de gérer les permis de commerçants et de recycleurs de véhicules routiers.