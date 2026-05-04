Natation : deux records canadiens pour Martine Gonthier

(ST) Martine Gonthier a brillé aux Championnats provinciaux des maîtres de natation qui se tenaient à la fin avril à Montréal. La femme de 74 ans a décroché sept médailles, en plus de réaliser deux records canadiens.

La Septilienne qui aura 75 ans en juin excelle à la brasse. Elle l’a démontré lors de la compétition des 24, 25 et 26 avril. Elle a signé le meilleur temps canadien chez les 75-79 ans aux 100 et 200 m brasse.

Elle a d’ailleurs remporté l’or pour ces deux épreuves, tout comme aux 25 et 50 m pour ce style de nage, épreuves pour lesquelles elle a enregistré des records québécois. Au dos, elle a gagné la médaille d’argent sur 50, 100 et 200 m.

« Une récolte impressionnante qui témoigne d’un engagement et d’une détermination hors du commun. Martine a représenté avec fierté Sept-Îles et le CNSI, et elle est une véritable source d’inspiration pour tous, des plus jeunes nageurs jusqu’aux maîtres », d’écrire le Club de natation de Sept-Îles sur ses réseaux sociaux.