Le Salon du printemps de Sept-Îles : une occasion pour gâter maman

Les membres de l’Association Septiliennes des Arts et de la Culture verront leur travail et leur créativité être exposés au Salon du printemps 2026, au calendrier le week-end de la fête des Mères.

La population est invitée à cet événement qui se tiendra du 7 au 10 mai au gymnase du Centre socio-récréatif de Sept-Îles.

Une trentaine d’exposants seront au rendez-vous.

Parmi les produits que les visiteurs pourront se procurer : tricots, peintures, scrapbook, tissage, couture, produits pour le corps, articles en bois, bijoux et des décorations.

« Le salon sera riche et diversifié. À l’occasion de la fête des Mères, les gens trouveront des cadeaux uniques, originaux et réalisés avec cœur par les artisans d’ici », souligne la vice-présidente de l’Association, Caroline DeMontigny.

L’entrée est gratuite pour tous. Cet événement est un moment privilégié pour les visiteurs afin d’échanger avec les artisans qui peuvent ainsi partager leur passion.

Les heures d’ouverture du Salon du printemps sont de 18 h à 21 h le 7 mai, de 13 h à 21 h le 8 mai, de 10 h à 17 h le 9 mai et de 10 h à 16 h le lendemain.