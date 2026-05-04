Délinquance sexuelle : des citoyens de Havre-Saint-Pierre demandent l’expulsion de Sylvain Daneault

Sylvain Daneault n’en a pas fini avec la justice en matière de délinquance sexuelle. L’homme de 59 ans, résident de Havre-Saint-Pierre, a été intercepté par les policiers, dimanche, alors qu’il lui était interdit d’être dans un lieu public où peuvent se trouver des personnes de moins de 16 ans.

Des citoyens de Havre-Saint-Pierre et des environs réclament que Sylvain Daneault soit expulsé de Havre-Saint-Pierre. Près de 24h après la publication de la pétition, plus de 230 personnes l’avaient signée.

Elles craignent la présence de l’individu qui a à son actifs plusieurs condamnations pour des infractions à caractère sexuel.

De son côté, la MRC de Minganie indique que le dossier de l’homme est entre les mains des autorités et que la justice suit son cours. Les élus ont souhaité faire une mise au point, à la suite de l’arrestation.

” La sécurité des usagers du complexe aquatique demeure notre priorité “, indique la MRC dans une publication diffusée durant le week-end.

Le fil

C’est à la suite d’un appel que des policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus, vers 10h, le 3 mai, au complexe aquatique de Havre-Saint-Pierre, pour procéder à l’arrestation de Sylvain Daneault.

L’homme se trouvait dans le stationnement. Il a été arrêté pour bris de conditions en lien avec une ordonnance rendue le 3 mars 2017, pour des événements qui s’étaient produits dans la région de Drummondville.

En raison de cette ordonnance, il ne pouvait se trouver dans un parc public ou une zone publique où peuvent se baigner des jeunes de 16 ans et moins et ni être dans dans un lieu où ils pourraient y être (garderie, terrain d’école, de jeu et centre communautaire).

L’individu de 59 ans est actuellement détenu. Il doit revenir en Cour le 7 mai au palais de justice de Sept-Îles.