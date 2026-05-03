Un rôle de méchant pour Matt Tremblay des Escoumins

Originaire des Escoumins, le comédien Matt Tremblay poursuit son ascension avec un nouveau rôle marquant : celui d’un membre de gang redouté dans la série Prescott, qui sera diffusée dès le 21 mai sur Illico+.

Habitué des rôles plus sombres, Matt Tremblay confirme une fois de plus son aisance dans la peau de personnages antagonistes. Dans Prescott, une nouvelle série québécoise campée dans un univers teinté de crime organisé, l’acteur natif des Escoumins incarne « JP », un motard dangereux.

« C’est un vilain encore, mais avec beaucoup de nuances. Il y a un beau travail dramatique là-dedans », résume-t-il, visiblement enthousiaste, invitant les curieux à regarder la série pour en savoir plus.

Le tournage, réalisé principalement en studio à Montréal, s’est déroulé sur quelques jours intensifs pour le comédien. Une cadence typique des productions québécoises, où efficacité et préparation sont essentielles. « Il faut que tu arrives prêt. Tu dois maîtriser ton texte, parce que tout va très vite sur un plateau », témoigne-t-il.

Malgré ce rythme soutenu, Matt Tremblay garde un souvenir marquant de cette expérience, notamment grâce à la liberté créative offerte par l’équipe de réalisation. « On m’a vraiment laissé explorer le personnage. C’était comme un grand carré de sable. »

Son rôle l’a amené à plonger dans un univers brutal, entre armes, intimidation et dynamique de gang. « J’ai pu jouer avec toutes sortes d’éléments qu’on n’a pas dans la vie de tous les jours. C’est un défi, mais aussi un plaisir de comédien. »

Une distribution solide

Sur le plateau, Matt Tremblay a donné la réplique à des acteurs établis comme Marc Beaupré et Jean l’Italien, une expérience qu’il décrit comme à la fois stimulante et exigeante.

« Quand tu te retrouves devant des comédiens de ce calibre, c’est impressionnant. Ça te sort de ta zone de confort, mais ça te pousse à être meilleur », mentionne l’Escouminois qui souligne également l’esprit de collaboration qui régnait entre les interprètes, permettant de bonifier les scènes et d’explorer différentes avenues de jeu.

Au cœur de Prescott, le personnage de Valérie Trudeau, propriétaire d’un motel, découvre un cadavre sur ses terres. Dans une communauté où les liens avec le milieu carcéral sont omniprésents, elle entreprend sa propre enquête.

La série mise sur un enchevêtrement de secrets, de rivalités et de non-dits, où chaque révélation entraîne de nouvelles conséquences. « C’est une histoire où tout le monde est lié, d’une façon ou d’une autre. Les actions des uns déclenchent des réactions en chaîne », explique Matt Tremblay qui croit au succès de la série.

Bien qu’il enchaîne les projets au Québec, le Nord-Côtier garde une vision résolument ouverte de sa carrière. Il souhaite continuer à multiplier les expériences, ici comme à l’international. « Aujourd’hui, avec les auditions en ligne, tout est plus accessible, mais aussi plus compétitif. Il faut être prêt à travailler fort et à saisir les occasions », affirme-t-il.

Le comédien laisse d’ailleurs entendre qu’il poursuit des démarches pour décrocher des rôles à l’étranger, tout en continuant de se tailler une place dans l’industrie québécoise. Il sera d’ailleurs de la saison 3 de Double jeu, série diffusée sur Crave, aux côtés de Rachid Badouri et Mehdi Bousaidan, notamment.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, la série Prescott comptera 10 épisodes d’une heure. Les deux premiers seront déposés sur la plateforme illico+ le 21 mai.