Un cours d’été en journalisme en milieu autochtone sur la Côte-Nord

L’Institut Tshakapesh tiendra la 4e édition de son cours d’été en journalisme en milieu autochtone, du 4 au 19 juillet, à Uashat mak Mani-utenam.

Cette formation s’adresse aux personnes de tous âges, qu’elles soient issues des communautés autochtones ou allochtones.

« Tout le monde est bienvenu. Le seul critère, c’est d’avoir un intérêt pour le journalisme », déclare Sylvie Ambroise, enseignante de journalisme à l’Institut Tshakapesh et journaliste à la radio CKAU de Mani-utenam, collaborateur du cours d’été.

Les deux enseignants offrent bien plus qu’une simple formation pour comprendre les bases du journalisme.

« On parle énormément des enjeux auxquels font face les membres de nos communautés », mentionne Mme Ambroise. Le curriculum évoque notamment les stéréotypes auxquels sont confrontés les membres des Premières Nations face à leur représentation dans les médias.

« On fait une différence chez les journalistes et les futurs journalistes non autochtones avec ces cours-là, pour les sensibiliser à la cause autochtone », estime l’enseignante.

Au travers de la formation, certaines plages horaires sont dédiées à la découverte des paysages de la Côte-Nord.

Cette année, l’institut attend près de 40 élèves, comprenant 10 finissants du baccalauréat en journalisme à l’Université du Québec à Montréal.

Aucuns frais ne sont reliés à l’inscription puisque le ministère de la Culture et des Communications subventionne le projet.