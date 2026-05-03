L’implication bénévole de deux Nord-Côtières récompensée

La contribution de deux bénévoles de la Côte-Nord a été soulignée lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s’est déroulée le 21 avril dernier.

Durant cette soirée, 40 lauréates et lauréats provenant des quatre coins de la province ont été honorés par le gouvernement du Québec pour leur contribution exceptionnelle à la vitalité de leur communauté.

La Septilienne Marie-Jeanne Tremblay a reçu une distinction dans la catégorie jeune bénévole – Prix Claude-Masson qui honore l’engagement bénévole des personnes de 14 à 35 ans. Mme Tremblay est très impliquée depuis 2016 où elle multiplie les implications.

Elle est l’initiatrice de Troques-tu?, une mobilisation artistique, partenariale et citoyenne autour d’un événement écoresponsable ayant permis de réutiliser plus d’une tonne de vêtements et de remettre les fonds amassés à un organisme local. Elle s’implique au Club optimiste, à la Fondation Guillaume Tremblay, au comité citoyen du Port et au Centre de dépannage du parc Ferland.

Hélène D’Amour a été récompensée dans la catégorie Bénévole. Depuis plus de 50 ans, Mme d’Amour fait du bénévolat.

Au sein de Patinage Québec, Hélène D’Amour a consacré des milliers d’heures à accompagner les athlètes de l’équipe du Québec lors des compétitions nationales, à gérer leur agenda et à planifier leur séjour. Elle a aussi présidé le conseil d’administration local et régional pendant plusieurs années, répondant présente aux activités de la patinoire 6 jours par semaine. Hélène D’Amour a également travaillé avec l’Association du cancer de l’Est du Québec, tant au sein du conseil d’administration qu’au sein du groupe d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige Sept-Îles.

Hélène D’Amour reçoit le prix Hommage bénévolat-Québec de la part de la sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Annick Laberge. Photo courtoisie

Yves Montigny, député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord, a souligné l’implication des deux femmes.

« Bravo aux deux lauréates de contribuer au rayonnement de notre région par leur implication bénévole. Ces gestes qui peuvent parfois sembler anodins ont un impact significatif pour les communautés de la Côte-Nord. C’est un engagement qui se doit d’être souligné, car cela permet le renforcement de ce type d’action et encourage la relève ayant le désir de poursuivre cette contribution », affirme-t-il par voie de communiqué.