La bataille de l’Atlantique commémorée à Sept-Îles

C’est en présence de dignitaires et de citoyens que le 81e anniversaire de la fin de la bataille de l’Atlantique a été souligné à la réserve navale NCSM Jolliet, à Sept-Îles.

Chaque année, le premier dimanche de mai, le Canada et les membres de la communauté navale canadienne se souviennent de ceux et celles qui ont perdu la vie en mer au cours de la plus longue campagne de la Seconde Guerre mondiale.

Durant la bataille de l’Atlantique, la Marine canadienne a détruit ou pris part à la destruction de 33 U-Boat et de 42 bâtiments de surface ennemis. Photo Vincent Rioux-berrouard

Pour le capitaine de corvette Martin Boulay, commandant du NCSM Jolliet, il est important de tenir un tel événement pour ne pas oublier ceux qui ont fait le sacrifice ultime. La Marine canadienne a subi 2 210 pertes humaines, dont 6 femmes, et la perte de 33 navires durant la bataille de l’Atlantique.

« Il y a des gens qui se sont battus pour défendre les libertés qu’on a aujourd’hui. Il ne faut pas les oublier », dit-il.

Le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, a participé à la commémoration de dimanche à titre d’invité d’honneur. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Une parade militaire a eu lieu à la réserve navale dimanche matin. Les membres du NCSM Jolliet étaient accompagnés par des cadets du Corps de cadet de la marine royale canadienne (CCMRC) 117 Jacques-Cartier et du CCMRC 227 Shelter Bay de Port-Cartier. Une participation qui est jugée très importante par le capitaine Boulay étant donné que les cadets sont les futurs leaders.

« Dans un avenir proche, c’est eux qui vont prendre le commandant ou qui vont devenir des leaders dans la société. C’est important que cette jeunesse connaisse qu’est ce qu’on a fait [Bataille de l’Atlantique] pour les aider à prendre des décisions éclairer dans le futur », affirme le commandant du NCSM Jolliet.

La bataille de l’Atlantique, dont l’enjeu était la suprématie de l’Atlantique Nord, dura 2 075 jours Photo Vincent Rioux-berrouard

La bataille de l’Atlantique, dont l’enjeu était la suprématie de l’Atlantique Nord, dura 2 075 jours. Elle opposait les forces navales et aériennes alliées aux sous-marins, aux navires et aux aéronefs allemands et italiens, dont les cibles principales étaient les convois de navires marchands qui transportaient des cargaisons vitales de l’Amérique du Nord à l’Europe.

La députée fédérale de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill, a assisté à la cérémonie. Elle rappelle l’importance du devoir de mémoire.

« Il faut se rappeler des marins qui ont donné leur vie pour la liberté, la démocratie et l’état de droit. Il faut se souvenir et dire merci », dit Mme Gill.