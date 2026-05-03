Je choisis le bois : la Côte-Nord lance le Mois de l’arbre et des forêts

En mai, la forêt reprend toute sa place sur la Côte-Nord : activités citoyennes, relance des travaux forestiers et mise en valeur d’une ressource au cœur de l’économie régionale.

À l’aube de la saison des travaux en forêt, l’Association forestière Côte-Nord et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invitent la population à souligner le Mois de l’arbre et des forêts, dont l’édition 2026 se déploie sous le thème Je choisis le bois!

Cette initiative annuelle vise à rappeler l’importance de la ressource forestière, tant pour l’économie que pour la qualité de vie des citoyens.

« Le Québec s’est bâti grâce au bois de ses forêts. Nos communautés et entreprises forestières sont toujours là pour en témoigner. Le bois est écologique, biologique, naturel, biodégradable, résistant, durable, odorant et surtout, renouvelable », peut-on lire sur le site du ministère.

À travers cette thématique, les organisateurs souhaitent mettre en lumière les multiples qualités du bois ainsi que son rôle central dans le développement des régions.

Partout au Québec, et notamment sur la Côte-Nord, des activités de sensibilisation seront proposées au cours du mois de mai. Écoles, municipalités et organismes sont invités à mobiliser la population autour de la forêt, permettant ainsi aux citoyens de célébrer leur attachement à la forêt. Une programmation régionale accompagne d’ailleurs le déploiement de l’événement.

Au-delà des activités publiques, le mois de mai marque également un moment charnière pour l’industrie forestière. Avec le retour des conditions favorables, une nouvelle saison de travaux s’amorce pour les travailleurs du secteur, dont le rythme est dicté par les cycles naturels.

« C’est grâce à eux que nous pouvons bénéficier de tous les bienfaits du bois, maintenant et dans le futur, grâce à l’aménagement durable de nos forêts », souligne l’Association forestière Côte-Nord, par voie de communiqué.

Les organisateurs invitent enfin la population à en apprendre davantage sur cette ressource et sur les activités proposées en consultant le site du ministère.

Toutes les activités qui se tiennent sur la Côte-Nord sont publiées sur le site web de l’Association forestière Côte-Nord.