Une deuxième édition pour le Marché du printemps de Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:00 AM - 2 mai 2026
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Marché du printemps Port-Cartier Photo courtoisie

Le Marché du printemps de Port-Cartier est retour pour une 2e édition, qui se tiendra le dimanche 10 mai 2026, de 10 h à 17 h, à l’aréna du Complexe récréatif et culturel situé 21, rue des Cèdres.

L’événement, qui est gratuit, est organisé par la Ville de Port-Cartier, en collaboration avec le comité organisateur composé de Savon Eve, Ferme Ragnarüches et du CISSS de la Côte-Nord. Lors de la première édition en 2025, l’activité avait attiré près de 500 personnes.

L’édition 2026 promet une programmation bonifiée et une offre encore plus diversifiée. Plus de 30 exposants seront sur place pour faire découvrir leurs produits et leur savoir-faire. On y retrouvera des artisans, des créateurs, des producteurs maraîchers, des entreprises gourmandes et bien plus encore. Les visiteurs pourront y dénicher des produits faits à la main, des créations uniques et des saveurs d’ici.

Des organismes communautaires seront également présents afin de faire découvrir leurs services et d’échanger avec la population.

Des activités pour les enfants sont prévues. Il y aura des jeux gonflables et du maquillage pour enfants. Une zone gourmande avec espace pour manger sera également présente.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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